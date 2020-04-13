溫碧霞一家三口遊大澳　憶起童年成長地方

藝人溫碧霞（Irene）繼續響應政府限聚令，暫時停工14天，取消所有大型工作及聚會，留在家中乘機休息。不時會為Irene及仔仔Xavier製造驚喜的浪漫好老公Kenny怕老婆生悶，昨日趁復活節假期又再秘密出動，偷偷地為Irene及仔仔計劃了三日兩夜大澳幸福之旅，在大澳訂了兩晚酒店，再帶他們四處觀光坐船仔遊覽大澳景色，品嘗大澳地道美食，又買了大量大澳居民及漁民自製的魚產品、手工藝品作手信，展開一家三口振興經濟抗疫之旅。Irene開心謂：「我都係第一次嚟大澳玩，我好鍾意呢度，好似我以前童年時成長地方—調景嶺，有山有水有人情味，好多回憶返晒嚟，真係好開心呀。」

Irene表示今次所有行程都由Kenny安排的驚喜：「本來Kenny諗住帶我哋嚟大澳靜靜地行吓山，食吓嘢，又可以振興吓大澳旅遊業，點知嚟到原來都有好多遊客，不過大家都好自律，冇見過超過四個人嘅聚集。」Irene和Kenny在市集買了好多手信，她說：「好多店舖都話呢個疫情影響好大，生意好差，所以我哋特登幫襯小店食嘢又買嘢，希望大家都可以捱過呢個疫情。」Irene最開心這兩日天氣都非常舒服，清爽又藍天無雲，他們並計劃行山，度過健康又有意義的假期。