遭黑客勒索　河正宇受極大困擾：覺得呼吸唔到

韓國男星朱鎮模今年1月遭黑客入侵手機，他因為沒有應黑客要求金錢，對方最後公開他的聊天記錄，而早前被爆因濫用麻醉藥異丙酚而被檢方調查的河正宇亦是受害人之一，檢方最近已經以涉嫌恐嚇及違反情報通訊網法拘留起訴朴某及金某等人，並正與中國公安合作調查在背後指揮的內地共犯。

韓媒今日公開早前河正宇受訪的內容，指河正宇從去年底開始因手機遭黑客入侵而受到困擾，他更形容度過了「像地獄一樣的一個月」，而他擔心黑客會潛逃，所以一直不敢對外公開。河正宇指初時以為黑客只是開玩笑，並表示對方最初是於去年12月將他以前與前女友外遊的照片及對話內容發給他，從以進行勒索，他與幾位友人商議後，於12月5日向首爾警署網絡調查隊舉報黑客。

河正宇之後雖然已經改了電話號碼，但黑客依然打電話聯絡他：「我真係好震驚，佢仲叫我做『大哥』，話手上仲有好多藝人嘅資料。」他透露在宣傳電影《白頭山：火山浩劫》時，亦不斷收到恐嚇電話，對方甚至在他進行V App直播時發訊息給他，但仍要在鏡頭前假裝鎮定：「我真係差啲痴線。」

黑客在《白》片上映時，曾向河正宇要求數億韓圜的金錢，但河正宇沒有答應：「我叫佢即管繼續做，我就算有錢，都只會用嚟捉拿佢哋。」他指當時接受記者訪問時，黑客亦不斷發訊息給他：「當時我係咁去廁所，真係好似呼吸唔到咁。」而對方在12月30日之後便沒有再聯絡他，他形容好像度過了像地獄一樣的時間。

而河正宇所屬的事務所指，因為河正宇並沒有匯過錢給黑客，所以沒有金錢損失，他已將所有資料交給警方，對於涉嫌濫用麻醉劑的案件，事務所就表示：「警方與檢方沒有聯絡過河正宇，他亦沒有收到任何要求他接受調查的通知，與調查有關的資料，他已經全部交出。」