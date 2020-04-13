《機場特警》劇透：容義嬲爆同至安分手

第十一集 (04/13)

振赫（黃子恆飾）被雅妍（楊玉梅飾）催促早日計劃生育，美茵（孫慧雪飾）卻有所避忌。冠聰（朱敏瀚成功捉拿扒手，表現更有自信。容義（楊明飾）偕至安（何依婷飾）與惠萍（程可為飾）茶聚，惠萍竟為容義介紹相親對象，至安憤然離開。凱晴（蔡思貝飾）的父母借意到訪天樂（王梓軒飾）、容義住所，凱晴大感尷尬，着父母離去。凱晴的父母遭行劫，凱晴自責未能好好保護雙親，景山（張振朗飾）好言安慰。景山、安娜（湯洛雯飾）合力修補容義與至安的關係，容義當眾示愛並表演才藝，表演雖然不濟，仍得至安原諒。振赫看出景山舊患未愈，不准景山代表特警組參加運動會。

第十二集 (04/14)

錦榮（吳家樂飾）心不在焉，景山出言關心卻惹其不悅。有機師對安娜等空姐作出熱情舉動，景山察覺機師行徑有可疑，終揭發其偷拍惡行。凱晴對景山有似曾相識的感覺，景山還向她提出奇怪的問題。振赫一家出席慈善晚會，遇上當侍應的美茵之弟光亮（方紹聰飾）。名媛懷疑被光亮偷去耳環，光亮當眾脫褲以示清白。子謙（蘇逴殷飾）拒絕永強（關禮傑飾）關心，永強跟蹤子謙，並替前妻周鳳珠（姚瑩瑩飾）捉拿小偷。美茵學車時撞倒景山的電單車，方知振赫隱瞞已久的秘密，終於按捺不住情緒……

第十三集 (04/15)

詩嬅（鄧佩儀飾）拍住天樂巡邏，二人的運氣卻截然不同。著名歌手Cherry復出，眾特警發現多名可疑人士藏有利器，成功阻止他們對返港的Cherry不利。詩嬅和天樂負責看管女嬰，期間詩嬅向天樂訴說童年的不快經歷。Cherry接受曉晨專訪，曉晨憶起跟昊正（黎振燁飾）的昔日點滴。錦榮從前岳母手中接回女兒玥瞳，卻被玥瞳冷待。美茵認為振赫未能忘記前女友，決定搬離家中。曉晨（賴慰玲飾）買醉，得昊正暗中照料。容義驚見至安於社交平台發布性感短片……

第十四集 (04/16)

容義質問至安，至安卻因性感片段受歡迎而高興。惠萍向容義投訴至安，更安排容義與相親對象再見面。容義趕走至安的追求者，至安承諾讓容義安心。瑞德（楊證樺飾）懷疑女友Venus出軌，眾人卻不信瑞德有女友。景山鼓勵永強與真兒（劉溫馨飾）發展，永強卻稱二人關係並非如眾人所想。景山從綺琳（王綺琴飾）口中得知凱晴的兒時往事，凱晴終憶起景山是誰……Venus與男友人準備出國，友人遇襲，瑞德方知錯怪女友。容義發現至安擬接拍性感廣告，憤然提出分手。

第十五集 (04/17)

至安難以在廣告與容義之間作抉擇，安娜帶同至安跟景山約會，景山大感無奈。光亮使計令美茵趕回家，振赫終哄回美茵。錦榮成功制服神經漢，詩嬅卻察覺錦榮神情有異。錦榮難以抹去昔日擊斃兇徒的陰影，但拒絕看心理醫生，被振赫下令休假。凱晴拯救遇溺男童，情境猶如其兒時的悲痛經歷。景山為了陪伴凱晴等待男童甦醒，以致失約於安娜。景山趕忙向安娜道歉，二人卻見至安失落地歸家。景山尾隨Arfan（陳詩勤飾）走進大廈，突然遭人偷襲……