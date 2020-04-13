限聚令冇影響拍攝　蕭正楠湯洛雯古裝街開工

無綫新劇《一笑渡凡間》演員蕭正楠與湯洛雯在將軍澳電視城為劇集開工，拍攝他們飾演嘅歡喜冤家一見面即動手動腳的鬥嘴場面。劇中飾演濟公的蕭正楠艷福無邊，除了湯洛雯垂青，簡淑兒更會色誘他，難怪蕭正楠得戚地笑謂為劇中成村女人也鍾意他：「我直情係古裝版嘅玄彬，成村女人都鍾意我，不過只係戲內，戲外有鬼人啋我咩，哈哈。」

蕭正楠早前「拗柴」未痊愈，加上近日左眼爆微絲血管未康復，變成容易受傷的男人，他笑說：「翠如話再係咁唔畀我拍古裝，因為佢知道我拍動作戲唔錫身，隻腳仲有少少腫，但係唔痛就當冇事㗎喇。」此外，對於政府實施的「限聚令」涉及影視圈拍攝外景，問到對劇集可有影響？他說：「暫時冇，因為我哋都係喺錄影廠同公司嘅古裝街開工。自己呢排不停開工冇時間睇新聞，對條例唔係咁清楚，但係相信公司叫得我哋去拍，應該都係合法嘅。」

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劇中飾演捕快的的湯洛雯雙手有不少傷痕，她笑說：「戲裏面我成個男人婆咁，有好多打鬥場面，拍動作戲受傷實有，不過頭十日已經拍晒啲打鬥戲。」講到「限聚令」可有影響外景拍攝？她說：「暫時冇，因為都係喺古裝街拍攝，呢啲交畀公司決定，我哋身為演員都係聽公司指令。」疫情下公開活動大減，湯洛雯坦言搵真銀的工作也受影響，慶幸一向有儲錢習慣，現在才不至於太徬徨。講到早前購入豪宅的她可有供樓壓力？湯洛雯說：「暫時就冇供樓壓力，因為個供樓計劃可以五年後先開始供，但係屋企咁多人，生活都有開支，希望盡快重回正軌。」