「吹水哥」楊證樺被法文劇本考起：背得好辛苦

藝人楊證樺於現正熱播的劇集《機場特警》中飾演機場特警「吹水哥」一角，劇中經常被「兄弟」指他花弗、口多，但實際係癡心情長劍，而今晚一集中，其女友亦會出場。楊證樺拍劇多年，表現愈來愈多人看到，近排更專攻專業人士角色，之前《機》劇有一集說到他機智勇救企跳女，令拍檔蔡思貝另眼相看，不少觀眾看完都讚他演得出色，大讚「吹水哥」於劇中說話幽默之餘，亦都好專業。

而他近排亦於《愛．回家之開心速遞》中飾演醫生一角，不少觀眾突然忽發奇想，表示劇中飾演Rebecca的沈可欣大可飛咗鐵面陳，與現實中的老公楊證樺發展另一條感情線，網民仲係咁叫《愛》編劇考慮吓！

其實早年楊證樺曾於《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演日本少佐宮崎一角，當時他以日文作為對白，而今次飾演「吹水哥」，他又大晒法文、西班牙文，說得相當流俐，問他本身是否都懂得法文時？他謂：「我唔識㗎！不過今次『吹水哥』呢個角色構思係閒時好吹得，但工作起上嚟佢係非常認真，角色上講我係精通八國語言，一出場已經講英文，之前講咗法文同西班牙文，之後有一集我仲講日文添！初時掟咗個法文稿出嚟我都唔知點，我最後搵咗黃祥興幫我，我sent晒啲劇本畀佢，佢就用法文讀畀我聽，我自己就不停咁練習，背得好辛苦，好在最後都怕得好順利。」難怪他表示今次角色都好大挑戰性！