湯洛雯空姐Look勁索　155cm鄺潔楹越級挑戰

無綫劇集《機場特警》熱播當中，除咗一班肌佬大大隻吸睛外，劇中演空姐嘅湯洛雯都係焦點之一，網友都大讚佢好襯呢個造型！拍呢套劇嗰時，佢仲擔心自己太肥，襯唔起套制服，覺得自己成個波咁，但依家反應咁好，唔使擔心啦！空姐呢個角色，多年嚟都好多人演過，今次就盤點吓有咩靚女扮過啦！

講到空姐，一定要提《衝上雲霄》系列，裏面嘅演空姐嘅人有陳慧珊、胡定欣、岑麗香、岑麗香、江美儀、孫慧雪等人。《衝上雲霄》絕對係陳慧珊嘅代表作，佢喺《萬千星輝賀台慶2003》拎到「我最喜愛的電視角色」，另外喺《Astro華麗台電視劇大獎2004》拎到「我的至愛女主角」同「我的至愛電視角色」，成為首屆「馬國雙料視后」。另外，其他人演嘅空姐都各有特色，岑麗香、孫慧雪喺劇中以水着示人，成為一時佳話！電影版方面，形象百變嘅佘詩曼扮演空姐，同古天樂有一段情，仲有火辣辣場面。

上年播出嘅《金宵大廈》Hit到爆，掀起追看潮！劇中李施嬅一人飾演兩角，故事以前世今生為背景，喺現代佢飾演空姐Alex，喺金宵大廈同陳山聰飾演嘅阿蕭相遇，後來發展出宿世姻緣！啱啱播完嘅《法證先鋒IV》，張曦雯飾演空姐Emma喺最後一個單元出場，仲帶出終極兇殺案，最後結局埋下伏筆，揭示張曦雯係終極Boss，喺《法證先鋒V》會再次登場。

講到最火辣空姐，非楊冪莫屬！楊冪喺《春嬌與志明》演空姐，喺機場同余文樂邂逅，當中有一幕泡麵之吻睇到人面都姐，話說因為啲麵太辣搞到濁親，之後伸條脷畀楊冪睇，楊冪二話不說一嘢錫落去，畫面相當香艷！

最後一位，簡直係越級挑戰！身高155cm嘅鄺潔楹為咗《學是學非》扮空姐，企喺高妹劉穎鏇隔離形成好大對比！鄺潔楹之前受訪時講過，呢個應該係佢人生中唯一一次扮空姐，因為佢相信冇劇集會搵佢做空姐呀！