三代同「行」！譚俊彥睇好個女將來拍戲

無綫小生譚俊彥主演的劇集《法證先鋒IV》收視成績甚佳，雖已播完，不少觀眾仍嗌「唔夠喉」，希望快些拍第五輯。劇集如此受歡迎，譚俊彥當然高興，而早前忙劇集宣傳的他，都不忘抽空與太太、子女一家四口到東京旅行一星期「鬆一鬆」！加入無綫五年、一直劇接劇的譚俊彥原來此乃第一次一家人去旅行，他說：「之前有同老婆去泰國三日旅行，行程好急，都係第一次同仔女去旅行， 好耐未試過咁放鬆旅行，喺疫情底下，腳步都放慢少少。」

身為丈夫和父親，帶住妻小旅行要瞻前顧後，自然攰到爆，譚俊彥說：「因為要揸車載住一家大細，壓力都幾大，仲要計劃行程，又要幫小朋友沖涼，好攰，不過都好開心。」此行除了帶小朋友到當地的遊樂場玩，還開始培養小朋友的藝術興趣，他說： 「自己讀廣告設計鍾意睇藝術館，所以帶小朋友去咗東京當代美術館參觀，去睇建築、睇畫，呢啲要由細灌輸，佢哋都好鍾意。」

譚俊彥指女兒遺傳了父母的表演天分，他說：「我諗個女將來都會拍戲，上年佢贏咗個全港朗誦比賽冠軍之後，發覺佢原來都得，咁就開始培育佢，用我哋拍戲嘅標準訓練佢講故事，我老婆仲特別嚴格添。」隨時造就三代同「行」的佳話。

增進父子感情

譚俊彥又帶仔女玩懷舊電玩，與兒子對打街頭霸王，增進父子感情：「同仔女感情一向都好好，旅行之後個仔就更加黐我，搞到老婆有啲呷醋。」譚俊彥指原本打算帶埋父親狄龍同行，但父親卻擔心自己年紀大不太方便，但看過孫仔女的旅行相又心郁郁， 希望下次能三代同堂出發。