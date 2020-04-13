直擊東京緊急狀態　松岡李那盡責唔返家鄉

新冠肺炎肆虐日本，確診個案超過7,400宗，日本更宣布東京等七地進入緊急狀態。日模松岡李那和經理人兼「日本通」王友良，身在東京達3個月，經歷由疫情剛爆發，直到現在嚴峻時刻，並於上周日（12日）走訪東京各大熱點視察市況，眼前奇景令兩人「嘆」為觀止，直言尤如世界末日！

當日松岡親自駕車出征，遊走東京新宿、原宿及涉谷等多個人流最旺及港人最愛的熱點，明顯市況一片冷清，昔日車水馬龍的情況已不復見，例如「新宿駅」昔日水洩不通，但車站內外可見只有小貓三幾隻，而新宿多間百貨公司包括0101、伊勢丹等都是暫停營業。至於原宿潮店名店等林立的竹下通及表參道，同樣不見人潮，就連涉谷十字街頭也消失了昔日車水馬龍的景況。

身在東京的松岡接受東網訪問，稱甫見Ivan即「求救」，因口罩存貨只有4、5個，Ivan立刻送上50個口罩，她說日本口罩供應量緊張，更言身在東京達3個月，不敢「回鄉」返回廣島。她說：「我嘅家鄉喺廣島，我有響應政府呼籲，盡公民責任唔好返鄉下，喺市區嘅人唔好離開，可以減低擴散機會，所以我都好耐冇見屋企人。我本來喺廣島開居酒屋，係我咁大個女第一次開舖頭，但呢幾個月都係遙遠控制，就係響應呼籲唔敢返去，所以嚟緊舖頭就嚟開張，我都未知去唔去。（其他工作影響？）本來要飛去美國荷里活電影casting，但全部都要暫延。我唔覺得係慘，疫情係大家共同面對。」

松岡說一直有留言香港的情況，因視香港為另一個家，她說：「我有留意報道話呢幾日多咗人出街，其實全世界依家最重要做嘅嘢，就係盡量留喺屋企，可以減低感染機會，咁樣不單可以保護自己，更加唔會增加前線人員嘅負擔同影響到身邊人。雖然留喺屋企好似好悶，但大家唔好諗住留喺屋企好孤單，個個其實陪緊你。」

另外，在日本居住多年的Ivan，說從未見過市況如此冷清，他說：「就算日本經歷過311東京大地震，都未試過個景像好似世界末日咁，條街冷清到咁，之前因為謠傳過會封城，仲出現過搶廁紙等情況，依家無論食物等物資都好齊全。（你生意如何？）日本有幾個pop-up store projects全部要delay。」他說日本政府沒有限聚令等刑罰，但日本市民都自律少出外，如藥妝店等則放了膠布「隔菌」，顧客付款時要保持距離。

但最令Ivan感到不可思議的，是有朋友出現包括冇味覺嗅覺甚至發燒等病徵，但致電熱線求助卻被拒絕進行病毒測試，只着他留在家中休息：「有個朋友出現病徵後，因為醫院唔肯測試，叫佢自己食感冒藥，我朋友投訴好耐，最好院方先讓步話可以安排兩星期後測試，但兩星期後佢都好番晒！」