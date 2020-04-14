畀鄭衍峰攻陷！馮盈盈60萬靚車貼仔任揸

現年25歲的馮盈盈去年12月自爆與醫生男友分手，結束4年情。但原來甩拖的盈盈不愁寂寞，未幾已火速撻着28歲大隻主播鄭衍峰，去年除夕被發現雙雙現身超市購物，有指二人拍拖至今3個月。而男方已攻陷盈盈芳心，連落地不久的60萬靚車都任男友揸！其實盈盈貼仔有前科，去年初盈盈自爆與醫生男友展開同居生活，她稱有份付「愛巢」首期，但樓契卻沒她名字，今次又借靚車給鄭衍峰任揸，認真大方！

日前下午約三時，盈盈驅車返回電視城開工，但未有將座駕停在電視城的停車場，反而泊不遠處的路邊，原來是為免戀情太過張揚，未幾就見鄭衍峰前來取車，左顧右盼一番後急急開車離開。問到盈盈此事，她說：「其實啲朋友揸我架車好正常，好多人都揸過我架車，有時做緊嘢或者架車冇電，就會麻煩同事幫我喇。」而鄭衍峰則說：「佢成日都會叫同事或朋友開佢架車，因為佢嗰架係電車，有時佢忙都會幫佢充電。」

對於拍檔有新戀情，陸浩明笑言：「係咩？恭喜恭喜，講笑啫！其實鄭衍峰之前同我哋去加拿大拍節目時熟咗，我哋喺公司撞到都成日一齊食飯，佢好幫得手，所以《後生仔》好多時都會搵佢做嘉賓。大家單身，了解多啲都好，係咪『出pool』（拍拖）就唔知喇。」