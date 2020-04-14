東方日報C1：馮盈盈暗撻大隻主播靚車任揸

前港姐冠軍馮盈盈去年12月自爆與醫生男友分手，一直自稱單身的她原來甩拖不久，已暗撻大隻主播鄭衍峰，相戀約3個月。「愛郎心切」的盈盈更公器私用，除欽點男方參與其節目 《#後生仔傾吓偈》外，仲貼埋60萬靚車讓對方任揸！

現年25歲的馮盈盈言行向來大膽開放，入行後公開有位十優醫生男友Martin，去年初還自爆與對方展開同居生活，又稱有份付「愛巢」首期，但樓契卻沒她名字。去年年底，她突然宣布與男友結束4年情，但原來甩拖的盈盈不愁寂寞，未幾已火速 撻着28歲大隻主播鄭衍峰，去年除夕被發現雙雙現身超市購物，有指二人拍拖至今3個月。

「好多人都有機會」

據悉，去年11月盈盈往溫哥華拍攝《#後生 仔傾吓偈》特輯時，跟在加拿大長大的鄭衍峰四圍去而熟落，除夕又一齊度過。熱戀中的盈盈被指公器私用，節目安排9位小鮮肉向她示愛參與Speed dating環節，有指她親自點名，提議監製搵鄭衍峰做其中一位猛男，而鄭衍峰亦毫不避忌向盈盈真情剖白，公然示愛：「希望盈盈女神收我為你條仔，必定每天愛你多一些。」期間二 人全程黐到實兼多次身體接觸，包括公主抱、托美腿、隔口罩餵蝦條狂放閃。盈盈亦不慎露口風指男方知道她喜歡周星馳，才會將電影對白包裝為示愛內容，可見男方已攻陷芳心，難怪她死心塌地，連落地不久的愛車都任男友揸！

日前下午約三時，盈盈驅車返回電視城開工，但未有將座駕停在電視城的停車場，反而泊不遠處的路邊，原來是為免戀情太過張揚， 未幾就見鄭衍峰前來取車，左顧右盼一番後急急開車離開。

盈盈昨日受訪未有否認戀情，她說：「我同佢係好朋友，其實我會結識新朋友，同朋友出街食飯好正常，我亦對此好坦誠，對於我感情狀況抱開放態度，好多人都有機會嘅，不過希望可以慢慢了解清楚先，多謝關心我，但我唔太心急嘅，慢慢睇清楚，認識吓新朋友，希望大家可以畀空間我，大家咁心急，就隨時搞禍晒我啲着落喇！（你連車都畀埋鄭衍峰揸？）其實啲朋友揸我架車好正常，好多人都 揸過我架車，有時做緊嘢或者架車冇電， 就會麻煩同事幫我喇。」

鄭衍峰亦回應說：「我同盈盈係朋友，朋友都要時間認識，依家慢慢認識，就算我想，佢都大把選擇，只可以話多謝大家覺得我襯得起佢！（佢畀車你揸？） 佢成日叫同事或朋友開佢架車，因為佢嗰架係電車，有時佢忙會幫佢充電。」

陸浩明：恭喜恭喜

對於節目拍檔有新戀情，陸浩明笑言：「係咩？恭喜恭喜，講笑啫！其實 鄭衍峰之前同我哋去加拿大拍節目時熟咗，喺公司撞到都成日一齊食飯，佢好 幫得手，所以《後生仔》好多時都會搵 佢做嘉賓。大家單身，了解多啲都好， 係咪『出pool』（拍拖）就唔知喇。」

更多新聞，瀏覽東方日報網頁：