伸出援手　李璧琦用聆聽解放SEN兒童心鎖

藝人李璧琦（Becky）在網絡上發布一首為SEN（特殊教育需要）活動的主題曲《童你一起》，呼籲關注特殊教育需要兒童，大家出一分力！現時疫症嚴峻，SEN小朋友也有受影響，如果他們沒有得到合適的評估及治療，停課期間會出現能力倒退的現象，希望盡快為基層SEN孩子籌款、為他們做評估、申請醫療基金，讓他們得到合適的治療。

拍攝MV時一班小朋友還未聽過這首歌，不過在等埋位時，Becky就跟他們唱一些熟識的卡通片歌，她說：「有兩個女仔好鍾意唱歌，佢哋好開好心雀躍，就算我哋唔溝通唔認識，但突然間好似close咗好多，喺幾秒裏面變咗冇距離嗰種心靈支持，能夠從呢方面帶畀佢哋開心，同佢哋建立一個親切嘅關係，係我好享受嘅嘢。」

拍攝完畢後離開時，小朋友仲捨不得想喊，她笑說：「其實有啲心噏，但又覺得好得意，相信喺佢哋生活中留低咗一啲印記，都好大滿足感。」

去年結婚的Becky可有造人計劃？她坦言好多家長都好忙，如果有埋小朋友，甚至會陷入24小時困獸鬥，情緒上未必可以理性去分析或咁冷靜，相反並非一個家長的角度去觀察，會比較敏銳，可以看到如何幫助小朋友：「作為第三者同小朋友講道理時，你係溫柔正面，佢哋接收得好啲，對佢哋一生都有影響，我覺得暫時以呢個角色去幫小朋友，去聆聽佢哋心聲，可以準確咁去幫佢哋某啲行為上、心靈上嘅需要，會係我依家最想做嘅事。」