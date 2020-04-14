日本藝人姊妹花！有人拍住上有人陀衰家

日本藝能界近年湧現多對姊妹花，齊齊在藝能界打拼天下，有成功亦有失敗，有最強組合也有陀衰家姊妹，姊妹同心抑或各自努力，總會有出頭天。

上白石姊妹鬥快走紅

2011年在日本舉行的《第7屆東寶灰姑娘甄選》，造就了一對姊妹花成為明日之星，她們就是相差兩歲的姊姊上白石萌音和妹妹上白石萌歌，結果萌歌奪得冠軍，姊姊萌音得到評審特別獎，是首次有姊妹同時於這個選秀活動中獲獎。

姊妹一起加入藝能界後，獲冠軍的萌歌最快上位，2018年與萌音合演電影《羊與鋼之森》，她成功奪得《第42屆日本奧斯卡》新人獎，同年參與日劇《繼母與女兒的藍調》，令她的知名度大增。2019年演出日劇《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質-》及NHK大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》，人氣更上一層樓，同年9月宣布自己就是曾在2017年演唱電影《愛，不由自主》同名主題曲的神秘歌手「adieu」，並正式以「adieu」名義闖樂壇，11月推出「adieu」名義的首張單曲。

至於妹妹萌音，走紅速度未及姊姊，她曾於2014年主演電影《窈窕舞妓》首次擔任女主角，憑該片獲《第38屆日本奧斯卡》等多個頒獎禮的新人獎，但人氣始終不及妹妹，不過萌音後勁凌厲，2016年為新海城執導賣座動畫《你的名字。》女主角宮水三葉配音而人氣急升，今年更憑與佐藤健合演的人氣日劇《戀愛可以持續到天長地久》飾演勇者小護士佐倉七瀨爆紅，人氣完全超越了妹妹。

現年22歲的萌音和20歲的萌歌，其母親是初中鋼琴老師，因熱愛音樂為女兒取名「萌音」和「萌歌」，希望她們也愛上音樂。在悉心裁培下，兩姊妹從小就愛上唱歌跳舞，在家鄉鹿兒島的音樂劇學校受訓，並先後在藝能界走紅。

靜香發功 星級姊妹花一炮即紅

日劇天王木村拓哉與老婆工藤靜香於2001年和2003年分別誕下大女心美與二女光希，轉眼間十多年後，在星媽靜香悉心栽培下，先後安排兩名女兒以模特兒身分出道，並成為國際品牌的代言人，打造兩姊妹成為最強星二代。

2018年，靜香率先安排身高170cm、五官精緻的光希出道，當時光希年僅15歲，甫登場即令藝能界驚為天人，她首先登上時尚雜誌的封面人物，並擔任模特兒接拍廣告，在短短日子光希出席國際時裝活動，火速在全球時尚界走紅。

靜香成功捧紅光希後，相隔兩年安排剛高中畢業的心美以藝名「Cocomi」出道，同樣先在時尚雜誌登場，並擔任國際品牌大使。心美未過去曾在鏡頭前露面，充滿神秘性，因此心美日前在網上曝光，引起哄動。雖然心美樣貌不及光希漂亮，但文青氣質甚得粉絲喜愛。心美跟光希一樣，擁有音樂天份及懂多國語言，她3歲開始學習小提琴，11歲學長笛，去年在日本音樂演奏比賽奪冠軍，具音樂才華。

木村及靜香在藝能界及時尚界擁有深厚人脈關係，在精心安排下，現年17歲的光希向着

時尚界發展，而18歲的心美向音樂界進軍，據聞多間唱片公司已找靜香洽談力捧心美，另有傳木村計劃安排心美到法國進修音樂，為心美成為音樂家鋪路。

堀北真希引退妹妹獲力捧

31歲日本女星堀北真希（本名原麻里奈），長相清純有個性，是不少男粉絲心目中的女神，她曾主演多套人氣日劇如《野豬大改造》、《花樣少男少女》、《白夜行》等，深受劇迷喜愛，5年前她與演員丈夫山本耕史奉子成婚，目前育有兩子，2017年為專心家庭正式引退，消息震驚藝能界，同年即傳出不少事務所將目標轉向她的餅印妹妹原奈奈美，希望力捧她繼承姊姊的位置。

原奈奈美年前以NANAMI之名入行做模特兒，但她一直未有公開承認是堀北的妹妹，而她當模特兒後曝光率有增無減，IG追隨者多達萬，火速成為網紅。她為雜誌拍寫真及拍攝廣告，晒腿上陣，跟姊姊作風迴然不同，獲網友大讚性感又可愛，日前她更以「NANAMI」為名推出寫真集，性感造型引起熱議，直至近日，她終首度在電視節目親口承認是堀北的胞妹，並代家姊澄清不會復出。

其實堀北與妹妹的關係一度不佳，2002年堀北讀高中時被發掘入藝能界，很快成為人氣女優，但對於兩個妹妹來說卻感到不是味兒，名氣將三姊妹的關係變得惡劣，彼此更因此不相往來。事後堀北一直自責，認為自己成名才導致同家人關係決裂，因此堀北有了自己的家庭後，決心退出藝能界。

有村架純有個陀衰家姊姊

同人唔同命，明明是親生姊妹花，命運與際遇卻完全各走極端，講的是有日本人氣女星村架純與姊姊有村藍里。有村架純天生清純甜美靚樣，離開家鄉赴東京發展，演過NHK晨早劇後火速走紅，無論日劇或電影都擔正女主角，成為日本一線女星。

相反家姊有村藍里比妹妹出道更早，但星途暗淡，早期以新井優子藝名出道，因樣醜只能拍些性感水着寫真，後來與有村架純姊妹關係曝光後，她索性更改名有村藍里，借妹妹人氣上位。不過網民卻唔賣帳，繼續成為網民的笑柄遭到攻擊，嘲她個樣似猩猩和《進擊的巨人》的巨人，陀衰妹妹。有村藍里為了變靚樣，於是接受下顎削骨整型手術，希望博翻身，其實她出道早期她因被嘲齙牙，拔去六顆牙齒及削掉過大牙齦。整形手術後，曾獲機會推出寫真集，妹妹有村架純更向她送上祝賀，足證她樣醜未影響姊妹的關係。