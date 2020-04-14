10日瘦3kg！陳喬恩減到面尖男友甜爆鼓勵

現年41歲的台灣女星陳喬恩Dry足6年，她坦言因為事業心重，所以一路都將終身大事放第一位，但眼見已經年過40，終於開始着急人生大事，早前她參加大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》結識細9年的馬來西亞富二代艾倫（Alan），進而配對成功譜姊弟戀。話晒係小鮮肉，靚仔又有身材，最緊要係有米！陳喬恩火速於上年年底認愛，留言話「沒劇本、沒台詞，愛情沒有放棄我」實行宣示主權。

Dry足咁多年，難怪陳喬恩愛火一發不可收拾，最近佢上載挑戰10天瘦3公斤的照片，因為減肥所以面頰都變尖，手上拎住美食，但掂都唔敢掂，男友Alan見到女友咁辛苦，即刻發揮甜言蜜語本色，留言話：「這麼美犯規。」閃盲眼之餘，網友都送上祝福，叫陳喬恩要狠狠幸福下去。

愛得癡纏嘅陳喬恩早前已經喺社交網透露愛情觀，她說：「姊說愛一個善良溫暖的人…愛一個負責任的人，愛一個愛護家庭的人…愛一個會尊重你想法的人…愛一個懂得包容的人…最重要的，愛一個疼你的人，疼你最重要，不疼你一點用都沒有。」看到有粉絲說其實愛不簡單時，她也提醒大家：「要愛自己。」