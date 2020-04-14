性侵女助理罪成　53歲鈕承澤被判有期徒刑4年

現年53歲台灣名導鈕承澤被控性侵劇組女助理案，台北地院審結，今天上午依強制性交罪判鈕承澤有期徒刑4年，可提出上訴。

願付7位數和解

鈕承澤在性侵案偵查階段，透過劇組人員嘗試以賠付相當於一年薪水的60萬元（約15萬港元）給被害人，讓風波落幕，但被對方拒絕，去年9月性侵案審判中，與被害人在莊姓女律師的見證下，給付達台幣「7位數」的調解金，這筆因官司產生的代價，事實上是「200多萬元」台幣，且是討價還價的結果。

上月，法院開辯論庭，鈕承澤主張以為女助理知道自己喜歡她，因此沒有主觀犯意，還認為既然已經成立調解、被害人身心損失獲得補償，盼合議庭給予緩刑宣告。

公訴檢察官則認為，被害人是電影劇組一員，與鈕承澤有上下隸屬職場關係，被害人沒有反抗只是為了保住工作而已，鈕不認罪，犯後態度不佳，不能量以法定最低刑，具體求刑3年4月。

最初認錯不認罪

檢方起訴指出，鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，待其他人陸續離開，女助理獨自留下，鈕趁機將女助理強壓梳化，指侵得逞。

北院開庭時，鈕承澤雖認錯，但不認罪，辯稱喜歡女助理，以為對方知道自己意思，才會更進一步想發生關係；辯護律師則說，本案調解成立，鈕已賠償「7位數」彌補女助理身心損失，建請予以緩刑。

但合議庭認為，依照相關證人證詞，可知鈕承澤與女助理案發前並無情愫，聚餐當天女助理並不是主動去鈕家，表現也與平常沒有不同；鈕要與女助理發生關係時，女助理緊閉雙唇、撇頭迴避，依照鈕的社會經歷，不可能不知道對方不願意，卻仍硬上得逞。

合議庭並指，鈕的犯行造成女助理終身無法抹滅的陰影，審理期間卻以「酒醉斷片」、「戀愛的開始」等藉口狡辯，甚至以知名導演的社會地位，利用媒體散布「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她的」等內容，形塑雙方存有男女情愫，傷害女助理身心甚鉅。