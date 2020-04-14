咁大膽？唐詩詠公開撐Viu　惹網民追問

無綫視后唐詩詠一向鍾情韓劇，繼玄彬嘅《愛的迫降》、朴敘俊嘅《梨泰院Class》、朱智勛嘅《屍戰朝鮮》第二季後，最近佢又有新寵喇！

佢喺Instagram上載一張韓劇海報相，原來最近佢睇緊套19禁韓劇《夫妻的世界》！有網民就留言：「Netflix？」而詩詠就覆對方「Viu」，令唔少網友都好驚訝身為TVB藝人嘅佢竟然會睇Viu？又問佢：「你係咪已經唔喺TBB（無綫）啦🤣🤣 定係TBB而（依）家冇管得咁嚴？」之後詩詠就冇再答喇！

原來有唔少無綫藝人都有追睇呢套劇，好似姚子羚、陳敏之、黃翠如都分別喺詩詠個Post留言話「追緊」、「好睇到爆炸👍」、「未睇，我都想睇」！而《夫妻的世界》現時正喺黃Viu熱播，每集內容都好刺激，備受追捧！

詩詠留言：「一直都有一個疑問 亞洲人改編外國劇本 出來的效果會否變得不倫不類 這個是改編自我最喜愛的英劇《doctor foster》的韓劇 《夫妻的世界》證明了他們的能力與實力 當然劇情跟演員的演繹方法會有所不同 欣賞他們不會盲目跟足原著 而放棄屬於自己的感覺和溫度 改篇得非常精彩」