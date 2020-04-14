代朱智賢照顧病犬！謝東閔見狗如見人

藝人謝東閔今日現身電台宣傳劇集《慶餘年》的主題曲《最冷的一天》，他表示今次擔任鄭裕玲的電台節目嘉賓，心情緊張：「好榮幸，但對住Do姐（鄭裕玲）好緊張，我要小心啲講嘢，唔可以太輕鬆同輕佻。（佢問嘢好尖銳，會問感情事。）我乜都會講，唔會講大話。」

荃灣跑到元朗來回

謝東閔稱最近拍畢劇集，每日都很勤力做運動：「我經常會跑山，體能好咗，跑山跑18公里，由荃灣跑到元朗來回。（唔驚人多？）我跑小路，唔多人，人多就戴口罩跑，我除咗跑步好少出街，都係留喺屋企。」他坦言最近連緋聞女友朱智賢也少見面：「只係見到佢隻狗，佢放咗隻狗喺我屋企，因為佢隻狗有心臟病，一日要食4、5次藥，但佢要返工。見唔到人，見住隻狗先。」

想去內地登台。

謝東閔透露新歌的在微博的點擊率已有七、八千萬：「真係好開心，希望疫情過後可以去內地登台唱歌。（咁好成績會唔會派福利？）我今日會同釗峰直播唱歌。其實首歌有咁好成績唔關我事，係因為套劇喺內地好受歡迎，首歌咁多人聽我都好驚訝，所以想同內地觀眾見面，唱歌畀佢哋聽，我都想叫唱片老闆將首歌整一個國語版。」