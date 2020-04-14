疑有女團成員受害　「N號房」受害人名單外洩

趙主彬被指曾從崔某手中獲得女藝人的資料。

南韓早前爆出名為「N號房」的性虐案，男子趙主彬（音譯）涉嫌強迫未成年少女拍下性虐待影片，並經營「N號房」收費群組，他於昨日（13日）遭首爾中央地方檢察廳專項調查組，以涉嫌違反14項涉及性侵兒童及青少年罪名入稟法院。

昨日MBC的新聞節目《News Desk》報道，在首爾松坡區某居民中心以社會服務要員身份服役的崔某，曾偷取逾200人的個人資料，當中包括4名女團成員、演員及主播等，而他曾於去年3月將女團A某及B某與女團出身歌手C某等4人的個人資料交給趙主彬，而C某曾三度查看C某的資料，他在接受警方調查時表示：「因為是我平時關注的女團成員，所以才查看她的資料．」

警方亦發現在趙主彬的手機內有歌手、演員及啦啦隊成員等的照片，當中有人在趙主彬的要求下做出特定手勢，而警方相信有關藝人並沒有受到性虐待，而該照片可能是用於宣傳趙主彬的聊天群組「博士房」，他們亦正調查照片是否合成照。

另外，首爾松坡區廳今日疑似在網站公開了「N號房」受害人的個人資料名單，網站今日發布名為「個人資料外洩的名單公告」的文章，當中包含189人的全名頭兩個字、出生年份、所在地及性別等個人資料，不少人都擔心資料洩露會對受害人造成第二次傷害。