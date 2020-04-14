分手要狠！陳嘉容撇賤男　寧缺勿濫

名模陳繹嵐（前名：陳嘉容、Eunis）2007年與髮型師郭子輝離婚後，之後感情生活未有着落，她說：「其實有人追，食飯睇戲都有，但暫時未有一個心靈伴侶，搵伴侶隨時同你食飯冇問題，思想溝通、專一對我好重要。（有冇遇過賤男？）大把，有啲真係有老婆、女朋友都接近你，呢啲行為其實好奇怪，但好多呢啲人，所以女性要好小心，了解咗個人先好開始。（有冇啲已吸引咗你同佢拍拖？）都有啲吸引到我，但佢事先冇同我講清楚佢嘅情況，之後先講，即時斬纜，唔想浪費大家嘅時間，寧缺勿濫。」Eunis渴望搵到真愛，亦想做個獨立女性，兩者沒衝突：「如果可以搵啱嘅，溝通到當然最好， 但工作上當然想做到獨當一面，有經濟能力、搵錢能力，咁樣活得更自在，唔使靠男人。」

談到經濟能力，Eunis慶幸懂得理財及投資，然而疫情下仍不能幸免，零收入損失慘重，她說：「疫情下好大影響，ViuTV主持暫時停咗，傾好晒嘅嘢都停咗。（新年過後零收入？）都可以咁講，所以女仔真係要學識點樣去儲錢同投資，如果唔係好危險，起碼依家可以support到。」Eunis表示疫情期間，給了她時間好好計劃未來動向，她說：「之前傾緊個project，喺大陸網上平台賣化妝品，依家同啲品牌傾吓，另外，我有教人儀態班，之前未爆發疫情，武漢大學搵咗我去做導師，原定4月去教，所以當聽到武漢出事，感覺好似同男友分手，好心痛。」

問到是否轉型，放棄模特兒工作？Eunis謂依然對模特兒工作有團火：「我好鍾意行騷、影相，依家聽到啲音樂，見到啲靚衫，我都會腳痕好想行騷，冇特別話轉型。」

服裝：PRET-A-DRESS

髮型：Casei Wu@Beijing Hair Culture CWB

鞋：Stella Luna