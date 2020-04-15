同粉絲「開火」！張敬軒想退出樂壇

歌手張敬軒（軒仔）向來對Fans都有一個特別嘅相處之道，就係互窒、互相整蠱！即使軒仔嘅嘴賤令到Fans「體無完膚」，但Fans絕對唔會Hurt親，反而仲會愈黎愈愛添，簡直就係情人眼裏出西施！

軒仔尋日又爆Seed對Fans「開火」，本身心情大好嘅佢先Upload一張自拍相，話雪櫃仲有杯啫喱，但轉個頭睇到畫家Fans幅親手畫嘅人像畫，軒仔心情180度轉變，「嬲爆」求饒之餘，更揚言想退出樂壇：「其實你哋可唔可以搵啲其他嘢做，唔好再畫我⋯我睇完入面啲留言話畫得好似，我唔單止想退出樂壇，我直情覺得我要退出呢個宇宙。你哋嘅作品係藝術界嘅疫症，而我沒有抗體，我決定今晚唔食杯啫喱向你哋提出抗議！」再望望幅畫入面個「軒仔」，神情都有「幾分」似嘅，最似嘅可以話係啲頭髮！

不過，似乎有好多人都唔同意軒仔嘅呢番說話，覺得畫家Fans好有才華、畫得好傳神、甚至靚過真人！搞到軒仔出絕招，嚟個絕地反擊，先連講3次「唔似」，再好有心咁整咗條片，將其中3幅畫作同真人相相比，成個Before and After出哂嚟，認真抵死！呢個Post一出，阿Sa笑爆嘴留言：「我覺得畫得幾似呀都！」，軒仔即刻寸番佢：「使唔使幫你Book定驗眼？」；湯怡就留言：「我超大聲笑咗出嚟！」，軒仔攻擊話：「我超大聲咁問你，你是咪想屎（死）？」花生指數極高！