東方日報C1：呂慧儀張景淳匿VIP房咿挹

呂慧儀日前被揭發晦氣鬧走無綫主播後，有工作人 員爆料指她向來擺款「睇人嚟恰」， 專蝦小角色包括《愛．回家之開心速遞》「群姐」、「池美麗」及「陳師奶」，更驚爆她與張景淳時不時偷偷入化妝間VIP房 「咿挹」！

藝人呂慧儀（長腳蟹） 日前拍攝《愛》劇時被指鬧爆娛樂新聞 台女主播周佩婷，搞到對方急急離開錄影廠，雖然她事後表示得啖笑當宣傳，但有幕後人睇唔過眼，爆料指她人如其名，「長腳蟹」橫行霸道！爆料者指她愛擺阿姐款、巴巴渣渣：「佢對啲資深演員梗係唔敢『阿支阿左』，但對啲小角色好似『群姐』、『陳師奶』同『池美麗』就唔同，全部都『領』過佢啲嘢！明顯睇人嚟恰啦！」又指她有次對「陳師奶」態度很差，全場睇完O晒嘴。不過，最爆的是呂慧儀死口不認跟張景淳拍拖，但其實劇組個個都知兩人是甚麼關係，更指他倆經常不見人兩、三粒鐘，躲在化妝間的VIP房「咿挹」！

「陳師奶」：有時係忟憎少少

記者就此問過「群姐」許思敏、「池美麗」鍾凱琪與「陳師奶」孫慧蓮，問她們是否怕得罪人冇得撈而不敢出聲，群姐說：「咁又冇！（NG時畀佢鬧？）又唔覺真係鬧，可能大家接受嘅感覺唔同啦！老實講，我都唔係好多NG，提點吓係有……佢都想大家快啲收工啫！」池美 麗對於被喝罵一事指OK：「可能我鈍啦！大家都合作咗三年，新年嗰陣都有𢭃佢利是。（平時呂慧儀對人語氣係咪好差？）有陣時講嘢直來直往囉！（語氣唔好？）咁講啦！有時自己做得唔好，佢都係指點我！」陳師奶則坦言「熊家」上下都好好：「佢（呂慧儀）有時係忟憎少少，語氣大細唔緊要，各有各教我嘅方式，自己做得唔好……唔開心會有，但一陣咪過囉！」

呂慧儀與張景淳關係一直非比尋常，如今被爆闢室「咿挹」，她受訪時沒否認共處一室：「吓……係！我哋有陣時要互相幫大家拍片放上網啫！周圍都有閉路電視， 大家唔好諗咁多啦！（下次叫多個人咪唔會誤會囉！）唔會專登啦！此地無銀，真係唔想再答，大家都咁大個 人，做好本分，閒話少啲啦！」

認講嘢大大聲：天生㗎喎！

至於有否大聲鬧「群姐」、「池美麗」與「陳師奶」，她解釋：「唔知啲人點解咁講！我同佢哋玩就多，『群姐』成日請我食嘢，『美麗』又幫我班口罩，可能我成日講嘢大大聲，同我相處開嘅人知我係點，唔會覺得有問題，唔知嘅人可能覺得『嘩！你做乜咁大聲同人講嘢！』（講嘢低調啲？）好難喎！天生㗎喎！同我一齊做嘢嘅人明白就得。啲人可能睇得劇多，以為我好似熊若水（劇中角色）咁，睇得太投入喇！」

另外，呂慧儀昨日在劇集記者會上與張景淳齊齊受訪，她笑言已學會溫柔地說話，在旁的張景淳即護航：「依家啲人講嘢細聲我都要聽多次，但佢其實都係一個盡責同直率嘅女演員嚟嘅。」

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