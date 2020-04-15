張震造型保密！添麥菲新片型爆造型率先睇

加拿大導演Denis Villeneuve繼《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）之後再重拍80年代經典科幻片《星際奇兵》（Dune）《沙丘瀚戰》。影片屬大卡士大製作，除了有新紮男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）之外，還有四大超級英雄電影紅星「蜘蛛女」Zendaya、「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）、「Drax」Dave Bautista與「水行俠」Jason Momoa助陣。此外，還有《職業特工隊》（Mission:Impossible）女星Rebecca Ferguson、奧斯卡得獎男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）與首度拍荷里活片的台灣型男張震等參演。據知張震在片中飾演添麥菲的師傅Wellington Yueh博士。而一眾演員在片中的造型率先在網上曝光，不過唯獨未見張震的博士造型！

《沙》故事背景為未來世界，男主角添麥菲的家族控制着沙漠星球亞拉基斯之星，由於該星球有寶貴資源即惹來其他星球的族人爭奪。當添麥菲的家族被背叛後，他即帶領反叛軍復仇企圖奪回星球的控制權。影片將於今年12月18日聖誕檔期於北美上映。