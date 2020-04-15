直認同呂慧儀匿VIP房　張景淳為愛護航

藝人呂慧儀（長腳蟹）近日負面新聞多多，繼早前被傳鬧走娛樂新聞台女主播周佩婷後，又有幕後人爆料指佢向來擺款「睇人嚟恰」，專蝦小角色，更驚爆她與張景淳時不時偷偷入化妝間VIP房「咿挹」！雖然呂慧儀例牌否認，而「主角」之一張景淳今日亦喺社交網發聲，句句為長腳蟹護航，仲嗌晒對方係「一家人」添！

直認齊齊匿VIP房

張景淳於社交網發出千字文，當中就直認二人確實係入咗化妝間VIP房，不過佢就指自己係幫長腳蟹完成錄製網上廣告片，仲Cap晒相簿內嘅拍片紀錄，真係為長腳蟹保護到出面，更意外公開埋佢原來一路都有Keep起長腳蟹嘅片，一條都唔Delete走，唔知佢有冇幫埋長腳蟹剪片整片呢？

激讚長腳蟹為人率直大情大性

之後佢又激讚對方：「人前人後都表裏如一，為人率直大情大性」又指女方平時十分照顧團隊：「對業餘特約表現顯得很迷茫的時候或持續達不到所需要求時，都會盡量幫助，提點和示範。」真係由頭讚到落腳，讚到長腳蟹真係天使下凡一樣，不過之後張景淳都即刻戴番帽，指大家都係貫徹緊「一個團隊/一家人」嘅精神，盡力喺有限時間有效率完成工作，去到最尾先有一句係講自己感受，指自己覺得今次有啲不公平同過分。

對長腳蟹飲食習慣都瞭如指掌

唔好以為咁就完，張景淳再用Hashtag再讚多次長腳蟹，連對方Lunch都唔食都知道，真係對長腳蟹嘅飲食習慣都瞭如指掌：「#如果一個女人日日努力工作日拍夜拍 #接job賺錢養家湊仔 #lunch都唔食 #實在唔應該畀你位閒來無事嘅幕後知情者嚟老作講閒話 #好人都畀你激死」