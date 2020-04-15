法總統宣布禁活動舉行　今屆康城有機史上首次停辦

因疫情關係，原定5月12日至23日舉行的73屆康城電影節早前宣布押後至6月23日舉行。不過法國總統馬克龍（Françoise Macron）前日發表全國電視講話時宣布7月中旬前法國所有大規模人群聚集的節慶活動與演唱會等都被禁止同取消。意昧着康城電影節亦好大機會因此而押後或取消舉行！

而昨日康城電影節大會回應時已表明電影節唔會在6月底或7月初舉行。暫時好難去假設電影節能否於今年內舉行。查實早前康城電影節藝術總監Thierry Frémaux受訪時表明如果電影節6月未能如期舉行的話，亦絕不會考慮在網上舉行。他指電影是要在大銀幕上放映，登上各大電影節才是一眾導演們的創作動力，而他相信，身為導演也不希望自己的作品最終僅在一部手機上播放。如果今屆康城最終停辨的話，將會是康城電影節舉辦以來的第一次。1968年那一屆曾因全國學生示威抗議而令電影節提早閉幕。

今屆康城電影節「生死未卜」，美國有電影雜誌就爆料指原本今屆的「戲碼」強勁！除了有美國名導演韋斯安德遜（Wes Anderson）執導的大卡士新作《The French Dispatch》作全球首映之外，還有湯告魯斯（Tom Cruise）的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）入圍非競賽單元。此外，午夜場單元還有韓國喪屍片《屍殺半島》。