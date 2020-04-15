陳家樂自認遊戲王　慘被楊天宇擊倒！

英皇藝人關智斌（Kenny）、陳家樂、何佩瑜（Jeana）、李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、郭奕芯（Ashina）及麥亨利（Henry）到達馬來西亞拍攝《女法醫JD》，進行一次「英皇大亂鬥」選出英皇遊戲王。不過比賽前就先來一場牙骹戰，一向自詡為遊戲王的家樂自信聲大大話：「我輸就係新聞，我贏係正常！」又稱自己的賠率是1賠1、最沒有殺傷力的Ashina則為一賠一千、而「三夫」的拍檔Angus都只有一賠二十的賠率。

進入第一個遊戲「開心返埋嚟」，題目為「關智斌的缺點」，三位師妹Gladys、Ashina及Jeana畀面說：「太靚仔」、「太識煮嘢食」等好話，而早在《三夫當關》「結怨」的Angus、家樂就說出「波唔夠大」、「腳唔夠長」，在偷聽的Kenny立刻衝出攻擊兩人，更強塞Angus食榴槤，令眾人相當驚喜。「遊戲王」家樂於三強被淘汰，而Angus成為贏家。

第二個遊戲「三字詞接龍」，Kenny及Henry最早被淘汰。而上一輪的贏家Angus因在「關智斌」三字後接上不雅用詞而被驅逐離場，大叫無辜。反而「一賠一千的豬妹」Ashina卻爆冷打敗家樂，進入最後二強，最後Gladys獲勝。

最後一個遊戲「詞語量詞接龍」，Kenny及Henry一樣成最早被淘汰的兩人，而Angus、家樂及Gladys則進入最後三強，令家樂不得不佩服二人的實力，Angus見狀立刻招積問：「咁我依家賠率幾多？」果然家樂又再次三強止步，而Angus再度贏出遊戲，成為新一代「英皇遊戲王」，獎品分別是寫上「冤枉熊」及「枉阿姐」兩個信封，Angus只可二選一，最後他選了「枉阿姐」兩個信封，打開信封後Angus立即大笑，原來信封內是Kenny的Yes卡兩張，他更興奮地表示要將卡放在銀包好好「收藏」，Ashina亦相當捧場，指自己想要不特止，還要求Kenny親筆簽名。而「冤枉熊」信封內的五百元馬幣則由落敗的Gladys獲得，更開心地說說用來請食消夜！