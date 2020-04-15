Bob老婆落樓梯跌斷腳　第一時間做呢件事

藝人林盛斌（Bob）近日因疫情工作減少，多咗時間照顧屋企人，但點知其太太Pearl今日喺社交網自爆原來星期日佢落樓梯時差錯腳，搞到韌帶斷咗，她說：「星期日晚深夜我做了一件震驚幾百萬人的事，落樓梯都可以叉錯腳然後韌帶斷了！腳進化成鐵甲威龍模式，人進化成坐月模式！」

最爆嘅係，Pearl話跌親嘅第一時間，並唔係去睇醫生，而聯想同占卜有關：「因為已經係深夜所以諗住第二朝至睇醫生，所以當我爬返上床之後，1.叫工人攞精油嚟俾（畀）我搽，2.分別cap低當時嘅時辰同埋占星圖，打算日後研究吓，而唔係諗自己隻腳有冇斷到，我覺得我都好痴（癡）線。」

Bob感謝關心

東網記者致電Bob關心，他說：「多謝關心！多謝關心！佢落樓梯差錯腳，之後斷咗韌帶，好彩好感恩冇斷骨，三條韌帶斷咗一條，另一條有少少裂，好彩好多醫生朋友畀咗好多意見及幫手，依家屋企休息緊，小朋友都好乖，無激佢，好關心媽咪，又好錫佢，叫佢努力加油囉！無乜大礙，多謝關心！」至於身為玄學家嘅Bob嫂，check唔check到意外點解發生？Bob說：「佢check番自己嘅流年囉，其實佢平時好少睇自己，受傷睇番紫微斗數，定奇門遁甲，我都唔係好識。」