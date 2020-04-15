孖呂慧儀匿VIP房　張景淳：下次避嫌啲！

藝人呂慧儀近期是非多多，繼日前傳出鬧走娛樂新聞台女主播周佩婷後，再有幕後爆料指她說話聲大大，專恰小角色，劇中的群姐、陳師奶與池美麗也受過她的氣！

呂慧儀與張景淳在電視城回應事件，她自嘲說話大聲到有回音，會好好調節，並笑說：「咁我又係大大聲聲講嘢嘅，不過同我合作開嘅同事都習慣咗，可能其他人唔知道，聽到就會覺得做乜講嘢咁大聲，好彩團隊佢哋明白，我會學吓點樣大大聲地溫柔，兩者之間搵個平衡，佢都聽到有少少職業性失聰，哈哈。」

張景淳則說：「佢唔知自己講嘢大聲，其實個廠有好多業餘嘅臨時演員，好似『陳師奶』，佢其實真係一個師奶，有時有啲對白真係講唔到NG好多次，所以阿蟹、豹哥會教吓佢哋，但係有啲唔知情嘅旁觀者就可會有錯覺，少少誤會唔緊要，講番畀大家聽唔單止係維護阿蟹，仲要維護番十一廠嘅運作。」呂慧儀則稱廠內氣氛眾志成城，在有限時間拍最好的作品，大家互相幫忙。

對於被指在化妝間VIP房「咿挹」，呂慧儀解釋當日是趁食飯時間找來張景淳為她拍攝洗手片段，張景淳說：「我哋平時都會互相幫手片，可能有啲人見到我幫佢拍，會覺得做咩呢？第時會避嫌小心啲，會大大聲講聲。」對於被網民質疑「私藏」呂慧儀的片段，他稱因電話較新款所以負責攝。講到網民讚張景淳發長文挺身護花，他則稱只是純粹希望澄清，不要再惹誤會，呂慧儀說：「我都多謝你嘅。」