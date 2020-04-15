電影業海嘯　田啟文望政府發放資助金救亡

香港電影工作者總會聯同馬逢國議員今召開記者會，總會會長田啟文聯同各電影業界代表就政府第二輪防疫基金對本地電影界基層人員面對困境欠缺關注之問題發聲，燈光協會代表梁林輝、電影剪輯協會會長譚國明、後期製作人員協會會長陳樹幟等在記招上發言，指業界正面臨前所未見之困難，很多基層電影人因為新冠肺炎疫情以致「零收入」，大家都要養家、生活，若政府不及時提供幫助，會令很多富經驗的工作人員流失，此事會對電影業造成極大的傷害。

今年暫得一套電影開拍

田啟文指由今年一月一日至今，香港只開得一部電影，而預見會開拍的電影就只有郭富城主演的新片，但現因限聚令，未知實際開工日期，之後兩個月完全看不到會有其他新電影開拍，田啟文表示：「等到八月，我會開套投資額約千萬嘅電影，但呢啲根本救唔到幾多，而電影基層人員最少有二、三千人，喺咁嘅開戲情況之下，佢哋一係餓死、一係要轉行，政府係咪可以提供一啲現金資助，能夠幫佢哋渡過難關呢？成日話我哋電影界有十億元電影發展基金，但呢個唔係派錢基金，係有基制，亦唔能夠受惠於電影界基層，我哋唔係乞求，只係想政府可以幫吓手度過今次難關，我哋只係希望政府可以向每位電影基層每個月發放5,500元資助金，為期六個月，呢個項目政府嘅支出不到一億元。」

電影化粧界哭訴苦況

記招上，不同業界輪流發言，原本沒打算發聲的電影化妝界代表都忍不住走上前，向在場記者哭訴苦況：「我哋好多都做咗超過卅年，一下子要佢哋轉行，可以點轉？再加上好多都真係好喜歡呢個行業……」

預計有八成以上電影基層流失

田啟文續指，自己入行41年，未見過如此嚴峻的情況，就連當年「沙士」他都未驚過，但今次他真的感到害怕：「其實之前社會運動嘅時候，好多內地公司都已經唔敢用香港人，怕有不必要麻煩，當時我已經開始擔心，再加上疫情呢個海嘯，真係我從未見過（咁困難），我最驚嘅係一班香港電影精英流失晒，以後開戲大家都只能請外援，無晒香港電影工作者，呢樣係咪大家想見到嘅呢？依家已經有副導演去咗做地盤散工、有啲燈光師去咗做保安，佢哋走咗一段時間嘅話，屋企壓力係令佢哋唔可以再返嚟，如果政府唔能夠適時對佢哋提供支援，預計未來會有八成以上電影基層流失，情況真係刻不容援！」