回顧20日疫監生涯　廖碧兒脂肪積聚養肥膏

新冠肺炎疫潮未退，上月底於加國返港的廖碧兒，即使日前已完成14日家居隔離，並已進行檢湔證實未有感染，但為求安心決定多留家中幾天，直至今日第20天才出關。

她出關做第一件事，就是到髮型屋為頭髮扮靚靚，剪髮又染色，花了兩個多小時才完成，之後便到銀行處理私務，再到酒店與香港品酒師協會代表開會，認真忙碌。

她笑指困在家中多日，如今終於「放監」實在興奮，她說：「記得頭一星期淨係匿喺房度瞓覺同食嘢，應該肥咗好多，到最後知道結果，咁啱係復活節，即刻整蛋撻、家鄉飯畀媽咪食，好在個磅壞咗，唔知重咗幾多，依家會的起心肝減磅。」

她指隔離期後段開始要線上上課，所以一點也不清閒：「每朝5點起身，6點半上堂，因為要就番加拿大個時差，所以我夜晚9點就瞓，好健康。」百足咁多爪的她，笑指原定將要為ViuTV新劇開工，但現時因疫情延遲開拍，令其可騰出時間處理其他「業務」，她說：「香港品酒比賽原定5月舉行，依家暫延到7月，要似乎疫情進展再作最後決定，因以我都係有關成員，所以都趁今日約咗佢哋去傾，嚟緊可以點處理。」