雨中共舞！張曦雯王浩信《踩過界II》盲住跳

藝人張曦雯（Kelly）、王浩信現正忙於為劇集《踩過界II》拍攝， 日前，二人於中環拍攝一場淋雨跳舞夜戲，Kelly穿着薄薄的雪紡裙，與浩信在雨中跳舞，既要跳起，又要踢腿，難度甚高。幾日前天氣乍暖還寒，Kelly受訪時坦言：「我哋都話好好彩，拍嗰陣溫度唔係好低，自己都有黐暖包，拍完每一個鏡頭，工作人員又即刻幫手遞毛巾畀我，不過我都話唔使，可能跳住舞，反而有啲熱。」現場落住雨，拍出來的氣氛都很浪漫，Kelly透露拍攝前與浩信練了兩小時，不過自己事前都有找排舞老師練習半小時，拍出來的效果都很美。

劇中二人都是飾演失明律師，Kelly謂： 「除咗盲住跳之外，劇情仲講我哋飲埋酒，傾一輪偈先跳舞，所以都拍咗一段時間，我又着住高踭鞋，路又有啲斜，同排舞室跳時分別好大，所以拍咗好幾次。」

浩信受訪時被問到拍第一輯時，與李佳芯同樣雨共中舞，當時正值嚴寒，是否更辛苦？浩信謂：「係呀！嗰陣同Ali拍係得7度，今次就有17度，同埋雨勢冇當年咁猛，相對舒服啲。而且今次劇情係講Kelly帶領我做呢件事，而且之前有排練，所以我嗰部分會易處理，效果出嚟就更加理想。」