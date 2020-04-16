【慘】陳昭昭離婚　贍養費得1蚊冇埋3層樓

菲律賓棉蘭老島公主陳昭昭早年加入商界發展相當不俗，2017年底下嫁做海味生意的男友李志豪（Franky），男方為了實現她在教堂行禮的夢想，受洗成為天主教徒，結婚當日筵開50席，相當風光。由於二人婚前經歷了不少風浪，最終能成眷屬，當然希望白頭到老，可惜事與願違，近日有消息指二人正辦理離婚手續，結束只2年多的婚姻關係！

聚少離多爆口角

據知，二人因婚後一同生活，慢慢發現有很大分歧，完全應驗了「相見好、同住難」，起初大家嘗試忍讓，更曾尋求婚姻輔導，可惜未能解決問題，經常口角，加上昭昭不時要到內地工作，聚少離多，夫妻感情更加難以修復，最終因第三者介入，走到不可挽救的地步而離婚收場！Franky已於去年底離開香港到柬埔寨生活及創業，重新開始。

昭昭性格剛強，決定離婚後，立即將早年老爺送贈的3層樓全數轉回老爺名下，不取夫家一分一毫，即使贍養費只象徵式收取1元，堅決靠自己，繼續以後的生活！其實昭昭與老公分開，早已有迹可尋，去年她生日，Franky沒有現身慶祝，近月她更經常被拍到做「獨行俠」，一個人孤單食飯、行街，有時更見她愁眉深鎖，似乎有很多心事！

為前夫「準備」生意資金

東網就此事向昭昭求證，起初她不願多談，再三追問下才說：「我哋係搞緊離婚！」她指雖然雙方未能走到最後，但關係依然良好，對於Franky到柬埔寨展開新生活，昭昭亦祝福對方：「始終大家一齊過，當然希望佢好，加上老爺一向好錫我，我非常尊敬呢位長輩。（你將三層樓都還番畀老爺？）係，因為Franky喺柬埔寨搞生意需要資金，還番畀老爺，等佢哋按咗啲樓可以有多啲本錢去做。」至於離婚原因，她不欲多談，問到是否涉及第三者？她只說：「其實我依家都好煩，真係唔想講太多。」

拍「公仔藏屍案」最爆

陳昭昭於無綫藝員訓練班出身，曾參演電視劇《茶是故鄉濃》等，但發展一般，其後轉戰有線電視，與藝人陳梅馨及張綺桐主持成人節目《性在任你Call》，大膽作風成功出位。電影方面，代表作有《人頭豆腐湯》，電影以當年尖沙咀公仔藏屍案為藍本，片中她的大膽演出成為焦點。她亦有參與ViuTV劇集《詭探》和《詭探前傳》，其中一場性感勾引鄭少秋的戲份令人津津樂道。

近年，她主攻內地市場和致力慈善工作，曾於柬埔寨受國王西哈莫尼接見及頒發勳章，表揚她對當地婦女及弱勢群體的貢獻。2016年她更被菲律賓棉蘭老島皇室封為公主，透過名銜作為宗教和文化交流，主力負責香港、菲律賓和柬埔寨地域。