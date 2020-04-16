網上免費教舞　Sunny爆汗開班絕不欺場

星級排舞師黃國榮（Sunny Wong）的舞蹈學校受新冠肺炎疫情打擊，自一月起停課至今，四個月以來每月租金連導師薪金需要30萬找數，幸好最近業主肯減租，但他仍要自陶腰包廿多萬元才能維持。

他說原本接下50場演唱會排舞騷，全部延期，在完全零收入下，Sunny態度面對，早前他更在網上開Live教跳舞，原來他從未試過網上開班，屬頭一次。

身為舞蹈學校校長的Sunny現甚少親自教援，以前私人教一堂閒閒地收費六千，早前公布免費教授，立即吸引大批粉絲捧場，好友謝天華太太、姚安娜、名模歐陽妙芝及老婆洪華都跟住跳。

直播前半個鐘先嚟熱身，後半個鐘教跳一Part舞，開場前他在鏡頭前玩風火輪，十分輕鬆，但到真正教班時，跟着他做身體動作絕不容易，他不停叫「個身頂前、頂、頂；踎低頂、頂、頂」，「頂功」出色，但不少留言已話攰到「頂唔順」，十分搞笑！

他說：「Dancer界真係手停口停，係自僱人士，暫時我又畀唔到工作佢哋，如果可以證明到佢哋做過一啲工作，希望幫到佢哋可以向政府申請到一啲支助。」

至於自己的心態是跟英文名Sunny一樣充滿陽光，「冇錢都要食飯，唔好䁥埋，我買咗啲健身器材放咗喺課室，成日做健身，嚟緊都會繼續做Live，做直播前會先綵排，絕不欺場，每次爆汗，不過好享受。」