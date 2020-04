由於疫情在全球持續爆發,搞到好多紅星都匿喺家中「避疫」連頭髮都唔敢剪,唯有親自「操刀」!其中憑《獨行俠》(The Lone Ranger)與同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)上位的美國靚仔男星Armie Hammer,前日就在家中為自己剃頭。並於Instagram Stories公開落髮過程!

首先公開新塗上的粉紅腳甲及一地碎髮並留言指自己冇事,之後就公開埋punk爆的「雞冠頭」及留鬚新造型,由於與他過往的青靚白淨形象大為不同,當堂嚇親唔少粉絲!更有粉絲留言笑佢個新look似足近期紅爆的紀錄片《養虎為患》(Tiger King)的養虎狂人Joe Exotic!