舊拍檔接受韋史密夫訪問自爆患新冠肺炎

新冠肺炎疫情持續，美國著名男歌手DJ Jazzy Jeff昨日接受舊拍檔韋史密夫（Will Smith）主持的Snapchat節目《Will From Home》訪問，在訪問中55歲的Jazzy Jeff自爆懷疑自己已染新冠肺炎！

在家中正自我隔離的Jazzy Jeff表示自己早前旅行完返家發覺身體有唔妥，之後就瞓覺。後來發現自己發燒達103度並有發冷與失去味覺同嗅覺。雖然懷疑自己中招，但他表示做唔到新冠肺炎病毒檢測，醫護人員只給他進行感冒檢測同X光照肺，之後就向他表示兩個肺都同時發炎。而他認為疫情只是剛剛開始：「好不幸就是，人們認為我們正處於疫情的盡頭，而我認為我們只是處於開始的階段。」

韋史密夫與Jazzy於1986年組成DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince二人hip hop組合，推出的大碟均大受樂迷歡迎。89年與92年兩度獲格林美音樂獎。後來韋史密夫棄歌從影，在荷里活打響名堂！

另方面，一向善心爆棚的奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與另一金像影帝羅拔迪尼路（ Robert De Niro）拍片呼籲大家捐錢抗疫。里奧仔說：「我們最近推出了America Food Fund去幫助每個家庭能在這個艱難時刻得到食物，我們最脆弱的社群現在需要我們的支持。如果你好奇與我、馬田史高西斯（Martin Scorsese）及羅拔迪尼路合作會係點樣？這就是你的機會。羅拔與我正在拍攝新作《Killers of the Flower Moon》，並由馬田史高西斯執導，我們想給予你一個演出機會，在片場中與我們三人待一日與出席首映禮。」