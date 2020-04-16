Oppa型爆回歸！李敏鎬孖金高恩情侶裝谷劇

韓國32歲「長腿Oppa」李敏鎬夥拍女星金高恩合演的退伍復出劇《The King：永遠的君主》將於明天首播，劇集由金牌編劇金恩淑與《太陽的後裔》導演攜手打造而備受期待！

新劇以平衡世界為背景，講述惡魔打開了「平行世界」的大門，理科型的皇帝與文科型的刑警輾轉於兩個不同世界，聯手對抗惡魔的故事。李敏鎬飾演大韓帝國第三代皇帝李袞，金高恩則分飾南韓刑警鄭太乙與大韓帝國的罪犯Luna兩角。二人將展開一段誇越平行世界的奇幻浪漫愛情故事。

今日劇集舉行製作發布會，受疫情影響，發布會透過網絡直播，李敏鎬以白馬王子造型登場，金高恩同樣以黑配白的打扮亮相，二人以情侶裝谷劇，十分合襯！當兵兩年後首度出席公開活動的李敏鎬，在發布會上問候闊別多時的粉絲：「大家過得好嗎？很想念你們！」表示心情緊張又興奮！

他坦言相隔三年回歸，曾苦惱該以甚麼形象復出，故與編劇金恩淑討論了不少，自言一直很信賴對方，故決定接拍這部作品，他表示當初接到劇本時，對劇中發生於兩個平行時空的情節感到有點混淆！經歷了三年空白期，李敏鎬表示給予自己回想過去的時間，由20代踏入30代，必需要有所成長，亦希望呈現給大家，他又指在拍攝現場一點不陌生，反而感覺就像是自己應該存在的地方，踏入30歲後，坦言比以往更悠然自得！