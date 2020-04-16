拍《機場特警》被警犬蝦　王梓軒放電感化

歌手王梓軒在無綫熱播劇《機場特警》中，與拍檔鄧佩儀（Gloria）有感情線，原來梓軒與Gloria認識了五、六年，初時監製找他們當一對，想塑造出一凹一凸的感覺，梓軒說：「今次拍《機場特警》，我好開心第二次同監製Andy（陳耀全）合作，上一次就係《是咁的，法官閣下》，上次拍得好開心，我哋未拍完已經話畀我聽有下一套劇，監製諗住Gloria高過我，不過佢唔係高過我，劇情入面我每一次見到佢都係碰着黑，我拉小提琴會突然斷弦線，我巡邏又會突然間出醜，但係我哋會擦出愛心花，我同Gloria識咗好耐，我哋一拍即合，冇乜尷尬場面，可能太逼真嘅關係……有一次我哋喺海旁拍戲，想拍個wide shot，啲機擺得好遠，有記者朋友經過就偷拍，以為我哋兩個拍拖，登咗出嚟，咁當然唔係真啦！我諗大家睇落去都會覺得好自然。」

同兩隻警犬有對手戲

劇中，他除了與Gloria有感情外，與兩隻警犬亦有不少對手戲，他說：「一開場就見到要退役嘅prince，同後來嘅Duke，好多謝Clement sir，兩隻都係佢嘅愛犬，Clement sir大有來頭，佢係一個真嘅前OC，即係機場特警最高領導，佢客串套劇兼借出兩隻愛犬畀我哋拍攝，一個咁犀利嘅人，揀嘅品種一定好好，兩隻狗都好聰明、好好力、反應好快，但都好鍾意蝦人，如果你同佢哋唔係好熟，或者你駕御唔到佢就會蝦你，我初初同佢哋合作，喺未埋位時，要用好長時間先可以拍攝到，佢哋知道嗰個係mark位，知道有人望住，幾時roll緊機，幾時cut機，但佢特登要搞吓你，明知個鏡頭要行直線，佢行到最後嗰吓就歪，所以我每次拍攝前都要同佢哋放電，就算開06都會早一個鐘入去同佢哋玩，佢哋好好力，最長放咗兩個鐘，後來就縮短至一個鐘頭多，我同佢哋玩波、跑步，每一次睇個劇我都會好掛住佢哋。」

為《機》曬燈搞到甩皮

梓軒續指當日《機》同《多功能老婆》是同時開拍，最困難不是休息時間，係兩個角色好唔同，他在《多》劇的角色頭髮比較長有滴水仲好白淨，但《機》裏面角色要短頭髮冇滴水仲係黑黑實實，他說：「膚色可以化妝，頭髮剪短咗可以駁番長，但係兩邊滴水就多謝化妝師特登幫我訂，每一次埋位就黐咗嗰忽滴水，為咗《機》要曬黑，要我去曬燈，我初初有啲驚，因為我未曬過燈，頭一次仲over咗曬到甩皮。」