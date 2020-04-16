32年貴人多！姜皓文感激老婆做「最強後盾」

藝人姜皓文（黑仔）近日擔任梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》的嘉賓，暢談了長達32年的演藝圈奮鬥歷程，還剖白了太太的不離不棄，成就了「姜愈熬愈辣」的故事。

入行32年、出身自亞洲電視先生的姜皓文，憶述入行經過，笑說不是為了演戲，而是因為耍帥。黑仔坦言當年安於現狀，要不是亞視倒閉，他也不會離開；直至王晶找他拍電影，卻為他迎來事業的第二春：「晶哥找我拍戲，當一下黑社會、閒角，甚至做反派，他覺得做反派容易吸引觀眾。」從影多年，他終於在電影《證人》找到了演戲的樂趣：「林超賢導演會跟我在寫字樓、關上房門，告訴我做一個甚麼角色，我開始了解電影，便發現之前有很多錯的，睜眉弄眼那些都做錯，開始有雄心了。」

近年姜皓文得到了獎項的肯定，《翠絲》更成為了他其中一部代表作，他說一切都要感謝老闆古天樂：「老闆收到劇本後，問我有沒有把握去做，那時還沒有電影的名字。老闆有很多事情想我去做、幫我安排了很多，然後老闆說算了，你去做女人吧！我說做甚麼女人？他說做變性人，便有了這個故事。」黑仔憑《翠》獲提名金像獎最佳男主角，縱使最後失落獎項，他還是滿懐感恩，全因為相知相交廿多年的最強後盾，就是他的太太。第一次獲得最佳男配角時，他在後台多謝太太、感謝對方成為他多年來的出氣袋：「夫妻不吵架真的不正常，怎樣吵也好，不要傷害人家，尤其是我跟太太已經20年，有甚麼沒有吵過？生命裏面找到一個跟自己共同成長、心靈伴侶很難得，我喜歡看電影，電影室要怎樣，她甚麼都是先為了我，之後才想貓貓狗狗，最後才想自己。」