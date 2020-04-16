團結抗疫！葉家寶公開3部電影畀網友解悶

藝人車淑梅、葉家寶及楊英偉今日去到牛頭角派發口罩、酒精搓手液、紙巾等防疫用品。其中車淑梅笑謂是日除了派發關愛之外，亦想鼓勵大家笑多啲：「唔好見我戴咗口罩，其實我係笑緊，仲有搽唇膏添！」再指雖然近日本港確診數字下降淨單位數字，但她提醒市民不要鬆懈：「我哋經歷過17年前嘅血的教訓，希望大家唔好咁快放鬆心情，記得出入一定要戴口罩同勤洗手，心連心、用團結精神對抗疫情。」

葉家寶指為替安守家中抗疫的市民解悶，自家網上平台免費上載了三部電影供觀看，主題圍繞歌頌於2003年為沙士付出的醫護英雄。身旁的楊英偉則表示早前買了TRX健身用品，安裝於家中跟爸爸、仔仔三代同堂做運動，享親子之樂，他笑話：「畀啲嘢大家做吓分散焦點，否則喺屋企你眼望我眼，好容易就『決鬥』㗎啦。」

見楊英偉帶住個「祝君早安」的自家製口罩，他大笑說是朋友的傑作，隨即拎出一個標靶圖案的口罩，還自備粘貼波，車淑梅及葉家寶更即場試玩，場面爆笑！楊英偉接話：「帶住個標靶喺屋企同個仔玩吓，等佢掟吓老豆，老豆又掟吓佢，唔係喺屋企好悶。」