囝囝聞「洗手」笑晒口　古巨基滿臉鬚根

歌手古巨基今年年頭榮升父親，太太為他誕下兒子古駿廷（Kuson）。連月來他都在家做湊仔公，一家三口相當幸福。今日，他在社交網上載短片，見他正在逗Kuson玩樂，並不斷叫「洗手洗手」，向兒子灌輸洗手概念。Kuson聽到爸爸狂叫洗手都開心到笑晒，手仔郁郁，一對腰果眼晴相當可愛。見BB床頭都擺了有不少消毒產品，可見一家人都相當注重衞生。而古巨基雖然只露半張臉，但已見他滿臉鬚根，網民都問笑他是否為人父親甚艱難？

古巨基則發文表示：「我問小Kuson有甚麼想我代佢同大家講？我話如果我講中佢諗嘅，就用「笑」嚟示意啦～於是我就話：洗手洗手洗手，記得洗手！跟住佢就笑到四萬咁口（不過冇牙又點四萬呢）！所以小Kuson都提醒大家記得勤洗手！另外，古巨基醫療基金訂購了20萬個本地生產口罩將會稍後收到，收到後會盡快分批由義工團體送贈到老人家、低收入家庭及殘障人士等有需要的人士手上，大家繼續做好防疫措施，不要鬆懈，期待疫情盡快結束！當然，繼續呼籲大家非必要情況底下盡量Stay Home，以避免疫情蔓延及加重醫療系統負擔！一個post三個防疫溫提，勤洗手戴口罩stayhome，古sir育兒手記。」