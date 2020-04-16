Dear Jane疫情下照忙碌　網上開騷被Cut機

樂隊Dear Jane及曾若華（Jude）錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，其中Dear Jane會大唱不同年代樂隊的歌，包括自己的歌及太極的《紅色跑車》等，而Jude就會唱英文歌名的廣東歌。問到他們可想合作？Jude表示與Howie合作寫了一首歌，而Howie亦謂：「其實我哋公司有一班弟兄姊妹都識寫歌，本身已係個writing camp。」

問到想寫甚麼類型的歌？他笑言想寫首電子跳舞歌給Tim和Jude合唱，Tim即笑言：「好多年冇跳過舞，淨係結婚嗰陣跳過。（耐跳舞會唔會生疏？）天生生疏架嘛，所以冇所謂，點跳都得，隨時嚟得。」

而問到疫情可有影響工作？Tim表示：「少少，但好彩有網上平台，出新歌可以照做宣傳，所以工作都一樣忙碌。」Jude亦謂公司每年都會到不同大學演出，但今年大家就變了在家網上開live演出，問到可覺不夠氣氛？她謂網上可以有更多聽眾，Howie亦謂：「反而可以即場睇到大家嘅comment，又可以點歌。」Tim又笑言當晚唱到被cut機：「因為Instagram淨係可以直播一個鐘。（下次再開？）我哋有4個account，可以輪流。」Howie亦謂：「因為我哋好耐冇玩live，對上一次演出已係一月。」