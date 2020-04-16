謝高晉大師姐3歲　施匡翹：公司落咗禁戀令

歌手施匡翹（Zaina）孖師弟謝高晉接受新城電台訪問，講到拍住師弟開工，現年23歲的Zaina大呻好唔開心，因為真實年齡明明細高晉3年，但就被稱呼師姐：「真係要澄清！佢早過我入行，只係遲過我入公司，依家個個都叫我做師姐，冇得做最細嗰個好難過。」

高晉則說：「唔係講笑，係認真叫師姐，但喺銀幕上我就係師兄嘅，有拍過電影。（師姐有過兩招畀你？）有！叫我唱得有感情啲，同埋勤力練習。」作為今年樂壇新人卻遇上疫情侵襲，問可有失預算？他卻表示信心十足：「唔介意，大家都需要正能量，就嚟會出新歌。」

二人無論外貌、年齡、興趣都相約，問可有機會發展成情侶檔？他們即時耍手擰頭：「公司落咗禁戀令，唔可以搞男女關係，畀心機做嘢先。」Zaina「嬲爆」話：「我仲嬲緊佢叫我做師姐。」而高晉就反擊：「我一直都好尊重師姐。（落晒閘咁？）唔係，專心工作。」

原本於今個月考瑜伽導師牌的Zaina，因疫情而延期考試，但她樂觀面對：「可以有更多時間練習。」更特意買過了一張厚身瑜伽墊練習，不再做容易受傷的女人：「做啲要用力支撐嘅動作就好易瘀，不過我都唔係最脆弱，有個同學練到啲肉都爛埋！媽咪知道嚇到叫我唔好再做嗰個動作，都有避一避。」