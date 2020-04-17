【引退宣言】劉心悠熄火告別：肯脫就不至於此！

女神劉心悠早已攀上女一，奈何至今仍未得過獎項認同，她入行至今演過不少富挑戰性的角色，包括女拳手、愛情狂及粵劇花旦等，付出很多心血落力演出，惟始終仍得個吉。入行15年，電影方面只提名過一次金像獎「最佳新演員」，演藝事業總是「差一點點」才能攀上更高位置。不少觀眾都替她不值，認為依其外形與條件，發展應不只於此，心悠接受東網專訪時表示：「Maybe我肯除衫、肯性感啲，可能會有更多好嘅機會，可以有多啲大片、攞獎片可以拍，但我比較自私，只係想拍自己鍾意嘅戲。同埋其實我係一隻龜，呢幾年先開始接受到着短裙同露背裝，可以性感少少。」

計劃領養做媽媽

看似性格溫婉，她卻有出人意表的想法，正當大家滿以為她拍戲如此落力，會視演藝事業為終身職業，她卻坦言最近萌生退出娛樂圈的念頭：「都有問自己呢個問題，有諗過退出㗎，或者突然間有朝起身覺得夠喇，咪唔做囉，開間餐廳收銀都唔錯，只係暫時拍戲都仲未覺得攰啫！」

心悠直言當初抱着「唔忿氣」的心態參加電影角色面試，一躍成為女主角步入五光十色的世界，更為了拍戲而中途輟學，放棄修讀最愛的設計課程。驀然回首，心悠笑說：「當初完全冇諗法，去面試只係因為身邊朋友話『娛樂圈好危險，你唔得嘅！』我咪拗頸去試囉，覺得自己係短期打工仔，諗住同經理人公司完約就走人，只係呢份『散工』最終打得長咗啲。」當初放棄學業，學士學位仍未到手，她卻絲毫不覺得可惜：「書幾時都可以讀，嗰時有啲同學係嫲嫲級，佢哋話後生忙住湊仔、湊孫，依家先做自己喜歡做嘅嘢，最緊要唔好將興趣當工具，例如我鍾意畫畫先去學，要享受人生。」

轉字頭要老得有型

入行多年鮮有傳出緋聞，這股「清泉」似乎很難追求，心悠卻打趣說：「係我一有（緋聞）就斬斷啫！如果緣分到，我根本企喺度唔使追。（有乜擇偶條件？）外貌真係其次，可能好醜樣㗎，最緊要成熟穩重。可能因為我成長背景嘅關係（父母離異），對婚姻真係隨緣，不過唔排除日後會做媽媽，亦諗定第時會教自己嘅小朋友唔使孝順我，但要愛身邊嘅人。」相信「大愛」的她更揚言好大機會收養小朋友，視如己出。

心悠本月1日踏入39歲，女神竟然不怕老，更認為隨着年齡增長，人生會愈來愈好：「即係等於升級一樣，完全冇擔心出年『轉字頭』，擔心健康報告多啲。其實我鍾意依家嘅自己多啲，只要老得有型就OK啦！」這段日子受疫情影響，工作近乎全面停頓，她卻不讓自己閒下來，跑步、學打鼓，甚至挑戰爵士舞，活力拍得住二十出頭的青春少艾，受訪當日更穿上運動Bra Top一展舞技！