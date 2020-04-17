【最佳GF】周佩婷唔做拜金女　擇偶最重要係？

日前有傳採訪時被呂慧儀「鬧走」的無綫娛樂台新聞主播周佩婷，即被不少網友為她抱不平並大感心痛，因其甜美外表兼夠「入屋」，早已被視為「好女友」一員。周佩婷直認會親自下廚或製作小禮物等以逗另一半開心，現在單身的她說擇偶條件很簡單：講心唔講金！

宅男女神

近日是非多多的呂慧儀，被爆出早前不滿娛樂新聞台的人員來採訪，認為是阻礙拍攝，並無名火起「鬧走」在場的主播周佩婷（Angel）。風波爆出後，不少網民留言表示支持，因Angel在無綫節目《3日2夜》的甜美形象早已成功俘虜一眾宅男心，更有「Girlfriendable」女神的稱號。

性格男仔頭

雖然被大眾冠上此稱號，惟Angel自爆十分男仔頭：「自己性格比較隨性，有時喺屋企都會好粗魯，棟起隻腳坐，同埋亦好大意，同我出完trip嘅同事都會驚咗我，好似我開汽水，佢哋都會企得離我好遠驚有意外發生，因為知道我份人大意。」又自言心目中的「Girlfriendable」女神是唐詩詠，皆因她認為對方平易近人，與她相處十分舒服，而且感覺亦是一位細心女士。

最愛為男友下廚

雖然Angel自認大意，但她自言對另一半相當有心思，不時都會絞盡腦汁為伴侶送上驚喜。她說：「我鍾意煮嘢食，每次拍拖都會做咗煮飯婆，照顧身邊人嘅起居飲食，仲會整個主題，好似有時係泰國菜、日本菜同西餐等，見佢哋食得開心，自己都好有滿足感。同埋我亦會整甜品，試過有一任男友11月生日，我整咗11個唔同裝飾嘅cupcake畀佢，令成件事sweet啲。」

揀男友要有心思同上進

作為女神的她追求者眾，不過Angel自爆擇偶首要條件是有心思和上進，更指最討厭游手好閒的男士：「自己唔鍾意啲男仔覺得有錢就咩都唔做，我記得以前喺外國讀書，有個男仔approach我，佢屋企係有啲錢，但成日都冇嘢做，又走晒啲堂連功課都唔做，每日都游手好閒，我就最唔鍾意。男仔努力工作同埋聰明，會識得好多嘢，可以教到我，自己就比較欣賞。」

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年紀:27

三圍:34、25、34

作品《3日2夜》、無綫娛樂新聞台、《Do姐有問題》