【經典回顧】《人鬼情未了》30周年餘情未了

今年除了是迪士尼經典愛情喜劇《風月俏佳人》（Pretty Woman）30周年紀念之外，亦是經典浪漫愛情片《人鬼情未了》（Ghost）上映30周年的紀念！影片當年上映時大受歡迎，全球累積票房高達5億美元（約39億港元）。其中香港的票房更高達3,463萬港元，僅次於周星馳的《賭聖》與《賭俠》成為全年香港最高票房季軍！不過原來《人》當年差啲拍唔成，據知編劇Bruce Joel Rubin早於1984年已寫好劇本並開始向電影公司「sell撟」但一直被拒絕，直至1989年才被派拉蒙電影公司睇中決定將之拍成電影。

當年Bruce已提議由當時憑《辣身舞》（The Dirty Dancing）一片走紅的男星柏德烈史維茲（Patrick Swayze）飾演男主角Sam一角，但導演謝利瑟加（Jerry Zucker）看完他在動作片《拳霸街頭》（Road House）的演出後認為他不適合飾演。所以當時有好多知名影星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、湯告魯斯（Tom Cruise）、尊尼特普（Johnny Depp）、米路吉遜（Mel Gibson）與尊特拉華達（John Travolta）等，就連狄美摩亞（Demi Moore）老公布斯韋利士（Bruce Willis）都有獲邀接拍，不過全部因為唔想做「鬼」而推晒。其中布斯更睇死男主角在全片大部分時間都死去呢條撟唔會成功。不過9年後，他主演的《鬼眼》（The Sixth Sense）亦是「由頭死到落尾」但就獲空前成功。認真諷刺！而柏德烈因為在試鏡時表現出眾，令導演回心轉意答應由柏德烈擔正。柏德烈後來受訪時表示Sam的角色是他從影以來最難演的角色，因為他在片中大部分時間都是觀察別人而非參與其中。

相比男主角選角幾經波折，女主角Molly Jensen一角就容易得多！據Bruce表示只有妮歌潔曼（Nicole Kidman）試過鏡，不過就被他嫌棄名氣唔夠大。而狄美就一直是他的心水選，她獲取錄的原因是她可以兩隻眼同一時間可以流淚。不過狄美獲取錄之後就因為沒有知會謝利而將頭髮剪短而激怒他。最初他不太喜歡狄美的短髮造型，但後來才發覺好合適她的角色。最後狄美憑《人》角色走紅，成為當時荷里活最高片酬女星！

《人》除了令男女主角走紅之外，亦令在片中飾演靈媒Oda Mae Brown的女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）走紅！據知當時名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）與天后天娜端納（Tina Turner）都係他們心水選。不過經過柏德烈極力游說角色由胡比飾演。最終胡比憑角色上位之餘更為她帶來奧斯卡金像獎最佳女配角小金人！

經典鏡頭逐幕數

除了片中的悽美浪漫感人情節之外，相信《人》最多人談論就一定係男女主角在影片開頭做陶瓷調情的一幕，二人在那一場完全沒有對白只有經典情歌《Unchained Melody》「襯底」，令人留下深刻印象。難怪柏德烈都稱那場戲是他從影以來最性感的一次。而為了真實，狄美與導演拍攝前一同上陶瓷製作班。

至於最後人鬼重逢道別的ending戲，Sam向Molly講他一直愛她，柏德烈是真情流露演譯，因為當時他想起已故的父親。而狄美回應男友說：「Ditto（我亦然）。」原來Ditto那個詞語是編劇Bruce Joel Rubin求學時期向當時的女友說，而當他寫劇本寫到那個字之後就有感而發落淚。最終Bruce憑《人》勇奪奧斯卡最佳原著劇本。

《人鬼情未了》之後...

《人鬼情未了》1990年上映之後全球大受歡迎，亦成為惡搞對象！其中最多人惡搞就係片中男女主角做陶瓷調情那一幕。玩得最經典最瘋狂當然就係92年周星馳與張曼玉在港產賀歲片《家有囍事》翻玩惡搞的一幕，最後二人仲玩到「巴黎鐵塔翻轉再翻轉」咀嘴作結。認真抵死！

此外，就連《人》導演謝利瑟加的導演哥哥大衛瑟加（David Zucker）亦於91年的喜劇《白頭神探再顯神威》（The Naked Gun 2½: The Smell of Fear）惡搞細佬那場經典鏡頭。效果同樣抵死過癮！而2010年，韓國型男宋承憲與日本女星松嶋菜菜子更合作翻拍《人鬼情未了》。二人在片中重演做陶瓷調情的一幕。

經典情歌翻HIT

提起《人鬼情未了》當然就即時令人諗起片中的名曲《Unchained Melody》！首歌係由美國著名二人組合The Righteous Brothers於1965年主唱。唔講唔知，原來The Righteous Brothers並非首歌的原唱者。首歌的音樂早於1955年已在監獄電影《牢獄梟雄》（Unchained）中出現！而男主角Todd Duncan亦在片中唱出。

後來首歌愈唱愈紅，至今已出現過超過1,500個不同版本，其中就連黃寶欣同甘子暉都合唱過粵語版《有緣相愛》。當然，最為人熟悉的版本就係The Righteous Brothers的版本。首歌於1965年推出之時已大Hit，怎料因為《人鬼情未了》的關係而令首歌25年後再度翻Hit！當年，黃凱芹與周慧敏合唱的《情未了》的創作靈感亦是來自《人》片。

查實The Righteous Brothers成員Bill Medley於1987年已為柏德烈史維茲的賣座片《The Dirty Dancing》唱主題曲《Time of my Life》，首歌當年推出後亦大受歡迎！