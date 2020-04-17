被指選擇性減租　全智賢事務所有回應

已為兩子之母的韓國38歲靚媽全智賢，早前被爆擁有逾約6.5億港元的物業，獲封圈中的「樓后」，而她繼早前捐款約65萬港元抗疫後，又被地產界人士指她參與了最近的「善良的出租人」運動，她持有位於首爾江南區的大樓，因應疫情令店舖生意大受影響，所以決定於3月及4日減租10%，與商戶共度時艱。

不過今日有韓媒爆料指，並非所有租戶獲得減租，報道指全智賢在三成洞、論峴洞及二村洞均擁有物業，但只有位於三成洞大樓內的一間店舖及論峴洞大樓內的兩間店舖獲得除去政府資助後的5%租金減免，而提供減免的原因更是因為擔心店舖空置，被指是選擇性減租。

據指論峴洞的大樓一樓及地庫分別有A、B及C商店，當中只有比較有可能空置的A商店獲得租金減免，B商店並未獲減租，而C商店則處於停業狀態。有爆料者指：「我知道只有A商店獲減租一成，B商店和C商店都沒有因為疫情而獲得減租。」而B商店則沒有回應是否沒有獲得租金減免，有指論峴洞的大樓實際上是由全智賢的父母代為管理。

對於被指有商店未獲減租，全智賢所屬事務所今日回應表示：「與報道的內容不同，全智賢是在疫情下為遇到困難的某些租戶延長減租期，早前是因為管理者的失誤而令某些商戶未獲得減租，已經為有關商戶安排減租，希望可以幫助大家度過難關。」