【學嘢喇喂】蔡思貝教張振朗點唧時間陪女友

無綫熱播劇《機場特警》主要演員蔡思貝、張振朗、鄧佩儀、楊明、黃子恆和關禮傑，到樂富派發口罩、搓手液及自家製的劇集口罩套。振朗更以高規格口罩上陣，他表示是家人替他悉心準備：「做演員每日都要開工，自己又同屋企人住，最擔心係影響到佢哋，惟有自己做足安全措施。」思貝亦謂擔心身邊人多過自己：「如果真係令到身邊人有事會好難過。」

講到振朗被影到硬食「牛肉乾」米線，他聞言先笑爆嘴，然後不禁哀怨：「好貴呀碗麵！係我衰嘅周圍泊，就算再趕時間都應該要泊好架車先，嗰日係因為再要趕去做嘢，就攝時間食碗麵，當買個教訓啦！（忙到冇時間見女友？）咁就幾忙都一定要見嘅！點辛苦都要唧時間嘅，哈哈！」隨即想「甩身」就向身旁的思貝提問如何分配時間，思貝一時未有反應過來就說：「時間都要唧出嚟。」問是否都要唧時間見緋聞男友胡鴻鈞？她即「射波」：「最近唔係喺化妝間就喺屋企。（熱戀期唔係要見多啲？）冇呀！（羨慕振朗甜蜜拍拖？）我羨慕他有麵食囉，自己就畀心機拍劇。」

對於政府實行的「限聚令」伸延至影視圈，問到有否影響《踩過界II》的拍攝進度？他們表示：「都係如常開工，暫時未知點樣處理，等公司再安排。（大澳外景有影響？）有申請（不反對通知書），但都未收到通知，依家幾時先煞科都唔知！」