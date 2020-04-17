米倉涼子自立門戶頭炮出擊！硬撼上野樹里

44歲日劇女王米倉涼子日前宣布離開效力27年的Oscar事務所，自立門戶做老闆，本月初成立個人事務所Desafio，並展開斟洽拍攝新劇。

據日本傳媒爆料，一直跟米倉合作愉快的朝日電視台，正斟洽她主演秋季周四晚9時檔日劇，由於她的代表作醫療劇《Doctor X》系列已拍了6季，欠缺新鮮感，所以不會主演《Doctor X》新一季，米倉與朝日都屬意開拍前年底主演的《LEGAL V～前律師小鳥遊翔子～》續篇，再度扮演律師，《LEGAL V》當年播映時收視不錯，搞慶功宴時曾暗示會拍續篇。

而米倉秋天回歸公仔箱，好大機會硬撼「野田妹」上野樹里主演的富士電視台「月9」劇《監察醫朝顏》續篇，該劇去年夏天播映取得平均收視12.56%，富士今年決定加碼，一口氣拍兩季，安排在7月夏季及10月秋季檔播映，足見富士對該劇甚有信心，屆時上野勢必與米倉爭奪日劇天后寶座。

另外，上野與樂隊Triceratops主音和田唱結婚4年，一直未有所出，擔任烹飪節目主持的奶奶平野Remy心急抱孫，常向她教授有助懷孕的菜式，希望兩口子早日造人成功，因此估計上野拍完《監察醫朝顏》後，會專心造人。