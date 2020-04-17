重返滑雪斷臂現場　郭偉亮邊度跌低邊度起身

歌手兼音樂人郭偉亮（Eric Kwok）自2014年推出《Iron Man》後，今年再推岀單曲《Ripboy》，以他最愛的滑雪運動為題材，借分享世上有很多人覺得自己有型，究竟有型與否，真的有定論嗎？作曲、填詞、編曲和監製，Eric都全程參與，填詞方面和林若寧一同構思，編曲方面則邀請了張子堅一起合作。

Eric希望透過新歌唱出「要Chok又要型」的獨特態度！已有超過20年滑雪經驗的Eric，每年都會出埠滑雪，最難忘的一次，是幾年前在北海道滑雪期間，要滑過一條鐵板，這個高難度動作令他手臂骨折。今次為了再度挑戰自己，返回同一地方不斷嘗試，實行邊度跌低邊度起番身，成功克服陰影，並把過程記錄下來放在新歌MV中。Eric憶述：「重回舊地見到那條曾經令我斷手的鐵板，好像見到一隻大怪獸，我不停同自己講要征服它。最後不斷嘗試，將成功的畫面收錄在MV中，對我而言很有紀念價值！」不單止MV在雪地上拍攝，Eric更第一次嘗試在雪地上錄音，將錄音室移師到戶外滑雪場，在冰天雪地下完成，可謂非常大膽。Eric太太葉佩雯（Grace）則身兼監製，負責拍攝航拍鏡頭，Grace說：「我們在香港已經花了一個星期來練習航拍，要捕捉滑雪時候的畫面是非常有難度，所以我感到非常大壓力。」在北海道時，每天起床要因應當日的天氣狀況，再決定如何進行拍攝，Eric坦言：「今次MV自編自導自演，單單是雪地拍攝，我都去了北海道幾趟，希望可以捕捉到最佳畫面。由拍攝到後期工作，足足用了一年時間完成，這個作品可算是我入行以來最Eric Kwok的一次！」