自爆營中生活！李君妍冇中招離開隔離營

擁有33C的無綫藝人李君妍，早前與其同住的胞姐確診新冠肺炎，但她仍繼續開工與孫慧雪和蔡嘉欣錄影節目，隨即惹來全城恐慌，雪雪更擔心影響家人特別是小朋友，而寧願租住酒店。

擔心留院家姐

雖然李君妍經兩次測試後結果均呈陰性，但因為她是緊密接觸者故需要入住隔離營14天，至前日（15日）她終於離開隔離營，她接受《娛樂新聞報導》透露出關心情，表示擔心仍然留院的家姐，她說：「我完成咗隔離生活返咗屋企，依家心情好開心，已經14日冇見屋企人啦！但係有啲擔心家姐，佢仲未可以出院，希望佢快啲好番出院，到時真係一家人團聚。」

衞生署派人全屋消毒

她透露衞生署派人為她家全屋消毒，她亦更換全屋床單。她提到在隔離營的生活，離不開做運動、睇書、煲劇，其中與朋友傾偈最大得着，與朋友談及人生課題的話題，她說：「我喺營裏面多咗時間去思考、沉澱，好多謝朋友的支持鼓勵和提點，至於工作方面，我都想快啲同大家見面，但要等公司安排。」

她表示會以最佳狀態迎接未來工作。對於因曾經接觸過她，而令其他藝人擔心受影響，李君妍再次表示歉意：「想講多聲非常唔好意思同抱歉，因為呢件事令大家擔心，影響咗生活同情緒，希望大家身體健康，開開心心咁對抗疫情，生活回復番正常。」