又晒三點式！沈殷怡陳欣妍「胸」降沙灘

「Double S」沈殷怡同陳欣妍早前喺ViuTV真人騷《美女郊遊遊》，着三點式行山成為熱話，今次呢對孖妹又出動，於節目中以三點式「胸」降半月灣沙灘，除咗玩水之外，佢哋玩到興起仲喺沙灘上奔跑，畫面充滿陽光氣息，令人大飽眼福。

而早前播咗佢哋挑戰極限運動瀑降（Canyoning），沈殷怡當場行到爆喊，真係令唔少網友睇到好心痛。沈殷怡喺社交網發長文，講番拍攝嘅感受，話自己甚少挑戰刺激活動，但答應咗人哋嘅事，佢就會出盡力去完成：「現實生活中，我甚少挑戰刺激活動，唔玩過山車唔玩海盜船唔玩跳樓機，中學有Outward Bound，我會飲橙汁溝牛奶想搞肚痛請假（你哋千祈唔準學）作為一個硬着頭皮嘅尖子，就算唔擅長會恐懼，但因為我唔畏高同識游水，我就覺得自己有着要完成一啲任務嘅使命感，同照顧依賴我嘅人。」

此外，佢亦都好多謝每位網友嘅支持同鼓勵，多謝大家唔嫌棄情緒崩潰嘅佢：「從小我就不擅長表達自己的情緒，也習慣要自己情緒管理，所以給人相對冷靜正經，甚至放不開的形象，原來啊，那個唔知喊緊定笑緊嘅，黐咗線廢Shir能讓我們距離更貼近啊。」