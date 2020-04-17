動用兩部吊車　王浩信水中救謝芷倫靠特技

無綫劇集《踩過界II》演員王浩信與謝芷倫在將軍澳電視城拍攝吊威吔大場面戲份，講述王浩信與謝芷倫的車輛被推落海後逃生。王浩信在特技綠布景下拍攝模仿在水中車廂救出謝芷倫，現場動用兩部大型吊車協助拍攝，製作相當認真。王浩信說：「落水戲同吊威吔戲都拍過，要扮喺水中嘅狀態都有啲技巧，要注意啲手指、喺水中吐氣，不過都總好過喺水裏面拍，危險性冇咁高。」

被吊在半空拍攝的王浩信模仿水中救人既考演技又考驗體力，他說：「今日拍咗成日都攰架，都用咗七八成電力，不過，同班武師都合作咗好多年，對佢哋好信任、好放心。」

問到是否因「限聚令」轉為在電視城內拍攝？王浩信說：「唔係，因為依家拍水中戲多數都係咁拍，然後再做後期特技，咁拍係最安全。因為要咁大地方拍攝所以會喺公司拍。不過都要落水架，要拍入水前嘅戲份。」王浩信又指剛巧車輛被推落海的戲份在當年拍攝《致命復活》時發生意外的地方拍攝，今次「重遊舊地」已成功經克服恐懼。

首次拍攝吊威吔戲的謝芷倫扮演昏迷被救豈不是很舒服？她笑說：「都唔係架，我都要用力，唔係浩信就會好辛苦，不過吊威吔都幾好玩。」